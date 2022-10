Orietta Berti: l’opinionista del GF Vip 7: “Ecco quanto mi hanno offerto per posare nuda”

Il successo, si sa, va e viene, ma non per tutti i personaggi del mondo dello spettacolo è così. Esistono celebrità, infatti, la cui popolarità non si è mai esaurita, proprio come è accaduto a Orietta Berti. La cantante, infatti, non ha mai smesso di essere in auge, sia per la sua attività musicale sia per quella televisiva. Di recente, inoltre, l’opinionista del Grande Fratello Vip 7 ha anche rivelato di aver ricevuto, in passato, la proposta di posare nuda da parte di alcune riviste.

Orietta Berti è un’artista senza tempo, in grado di adattarsi non solo al progresso della società, ma anche a quello del mondo della musica e dello spettacolo. Il suo esordio risale al 1965, ma ancora oggi continua a essere una delle protagoniste indiscusse della televisione italiana.

La cantante, infatti, negli ultimi anni ha preso parte a numerosi programmi televisivi, tra cui Celebrity Masterchef; Che tempo che fa; Domenica In; Il cantante mascherato e molti altri ancora. Nell’estate 2021,inoltre, Orietta ha duettato insieme a due artisti contemporanei, Fedez e Achille Lauro, nel singolo Mille il quale ha riscosso grande successo; attualmente, invece, è una delle opinioniste del Grande Fratello Vip 7.

Ospite della prima puntata della stagione in corso del programma Maurizio Costanzo Show, oltre ad aver parlato della sua meravigliosa carriera, Orietta Berti ha raccontato anche un dettaglio del suo passato di cui non tutti sono al corrente. La cantante, infatti, ha rivelato di essere stata contattata per posare senza veli. Qual è stata la sua risposta? Scopriamolo insieme.

Il racconto inaspettato di Orietta Berti

Lo scorso venerdì 30 settembre è andata in onda la prima puntata della quarantaduesima edizione del Maurizio Costanzo Show, trasmessa in seconda serata su Canale 5. Tra gli ospiti del celebre talk show anche Orietta Berti la quale, in tale occasione, ha rivelato una proposta che le è stata fatta alcuni anni fa. Ecco, a tal proposito, il racconto della cantante: “Mi hanno proposto una cifra enorme per posare nuda. Con quei soldi avrei potuto comprarmi quattro appartamenti. Oltre a essere una donna che ha del pudore, non ho accettato soprattutto per mia suocera. Voi non l’avete conosciuta, ma lei era molto forte. Mi avrebbe tolto mio marito“.

Il futuro in tv

Attualmente, Orietta Berti è una delle opinioniste del Grande Fratello Vip, e ricoprirà tale ruolo fino alla fine dell’edizione in corso del noto reality. In programma, inoltre, c’è uno show che vedrà come protagonista proprio la cantante, nel corso del quale verrà celebrata la sua bellissima carriera.

Ecco, a tal proposito, quanto rivelato da Orietta nel corso di un’intervista rilasciata a Il Messaggero: “Uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, tanti quanti ne sono sono passati dall’uscita del primo quarantacinque giri”.