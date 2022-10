Rifiuta sesso a tre col fratello del fidanzato: e i due cercano di violentarla

È successo in un appartamento alla periferia di Roma. In casa era presente anche la madre dei due fratelli, che avrebbe cercato di convincerla a non denunciare i figli.

Momenti di terrore per una giovane, che dopo il rifiuto della “proposta indecente” del fidanzato ha dovuto subire un tentativo di violenza sessuale.

Le ha fatto una proposta indecente: condividere il letto con lui e col fratello. Ma lei si è decisamente negata alla proposta choc del fidanzato. E così è cominciato l’incubo per una 21enne. Sì, perché i due – il fidanzato di 26 anni col fratello 34enne – hanno cominciato a metterle le mani addosso, palpeggiandola con insistenza. Dopodiché il tentativo di violenza sessuale al quale la giovane è riuscita fortunatamente a sottrarsi. Dopo essersi divincolata la ragazza è scappata ed è andata a denunciare la tentata violenza alla polizia, che successivamente ha ricostruito la dinamica dei fatti.

È successo sabato scorso, in un appartamento nella periferia romana di San Basilio che la vittima condivide col fidanzato nella casa di famiglia di quest’ultimo. È qui che in mattinata il 26enne le ha fatto quella proposta per lei irricevibile: un rapporto sessuale a tre col fidanzato e il “cognato”. Al suo rifiuto, i due fratelli l’hanno palpeggiata e strattonata prima che riuscisse a scappare dalla camera dove avrebbero voluto abusare di lei.

Sulla porta di casa la madre dei fratelli ad aspettarla

Dopo essere riuscita a divincolarsi dalla presa dei due aggressori, ad attenderla sulla porta di cosa la 21enne ha trovato la madre dei due fratelli. Che a sua volta ha cercato di bloccarle ogni via di fuga strattonandola, intimandole poi di non denunciare i suoi figli per il tentativo di violentarla.

Ancora sotto choc, la ragazza finalmente è riuscita a uscire dalla casa dove stava per consumarsi la violenza. Una volta scesa nel cortile condominiale si è rivolta ai residenti chiedendo loro aiuto. Così è partita la chiamata alla polizia. Dopo aver denunciato i fatti di cui era stata vittima, la 21enne è stata trasportata all’ospedale Sandro Pertini. Attivato per lei il protocollo rosa, riservato alle donne vittime di abusi.

Dopo aver ricostruito i fatti gli agenti si sono recati nell’appartamento di San Basilio. Qui hanno trovato i due fratelli e la madre. Per i primi due è scattata la denuncia a piede libero per tentata violenza sessuale, mentre per la madre è arrivata quella per violenza privata.