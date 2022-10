Vodafone ad Ottobre vuole riprendersi i mercato con questa offerta shock: 100 Giga e chiamate illimitate a €7,99 / Mese

Vodafone si rinnova nuovamente con una serie di offerte non solo convenienti, ma che potrebbero essere davvero essenziali in un periodo come questo. Tutti vorrebbero avere l‘offerta ideale dalla propria parte, ragione per cui sono molti gli utenti che non vedono l’ora di accedere a questa tipologia di promozione. Ma come si presenta, e che cosa ci darà in cambio? Conosciamo tutti gli aspetti importanti adesso.

Vodafone ha, di recente, aggiornato la lista delle promozioni, aggiungendo una nuova offerta di portabilità Vodafone Silver con un prezzo mensile fissato a 9,99 euro, ma ci sono delle novità importanti di cui parlare. Infatti, a partire da oggi, Vodafone Silver sarà disponibile a 7,99 euro al mese presso i negozi aderenti. Non è male idea, soprattutto quando si tratta di aggiungere una nuova offerta per poter sostituire quella che abbiamo attualmente e che, magari, non ci piace.

Tuttavia, tenendo conto di quello che è stato evidenziato da MondoMobileWeb proprio ora, sembra che l’operatore telefonico avrebbe rilanciato ben due offerte Vodafone Silver con prezzi e pacchetti dati diversi da quelli della stessa promozione di cui stiamo parlando. Ma rimanendo in tema ci chiediamo: cosa ha da offrire questa speciale promo, e quanto ci vorrebbe a costare qualora decidessimo di comprarla?

I vantaggi delle promozioni e i loro costi

Possiamo partire in grande parlando della Vodafone Silver a 7,99 euro al mese, con un bundle dati che include chiamate e SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga al mese, con la prima mensilità di 5 euro e poi fissata a 7,99 euro con addebito su credito residuo. In caso la volessimo sarebbe possibile aggiungere 50 Giga di Internet attivando Smart Pay, cioè il pagamento automatico con carta di credito o conto corrente. Non è male come promozione, ma c’è ancora la seconda da studiare come anche da comprendere.

Infatti possiamo trovare la Vodafone Silver da 9,99 euro al mese, che include sempre chiamate e messaggi illimitati ma passa a 150 Giga al mese, in 4G, con 50 Giga aggiuntivi in caso di addebito Smart Pay. Per quanto riguarda il metodo di pagamento automatico, invece, in questo caso permette di mantenere il prezzo bloccato per 24 mesi dall’attivazione. I vantaggi sono pressoché uguali a parte qualche piccola differenza, che comunque la rende una ottima alternativa alla prima opzione.

Comunque sia, ci teniamo a ricordarvi che in entrambe le situazioni nei dati sono inclusi 300 minuti di chiamate internazionali verso un vasto numero di località in tutta Europa e nelle principali destinazioni straniere tra cui Argentina, Australia, India e Romania. La portabilità è limitata ai clienti di operatori virtuali come Iliad, Fastweb, Lyca, PosteMobile e MVNO, cioè quei genere di gestori telefonici molto gettonati in Italia in sostanza. Ma vi avrà convinto a tal punto da cambiare promozione? La decisione spetta soltanto a voi dopotutto.