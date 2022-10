Samsung allo studio della Pelle Elettronica; sarà il modo in cui si rivoluzionerà il Metaverso

Una nuova skin. No, non è qualche upgrade che si trova di sovente in molti giochi del fatato mondo dei giochi, è l’ultima frontiera che sta cercando di varcare Samsung: una pelle elettronica per il Metaverso.

Il calore di toccare una tazza di caffè appena preparata quando fa freddo, la piacevole sensazione di camminare a piedi nudi sulla spiaggia di sabbia finissima, ma anche a casa, volendo. E ancora, la calda brezza primaverile che soffia attraverso i lobi delle orecchie. Come si può riprodurre tutto ciò a livello tech?

Secondo quelli di Samsung non è una Mission Impossible. La pelle è sì una specie di circuito formato da correnti elettriche, un sistema molto complesso che trasmette le sensazioni attraverso i nervi al cervello. non è facile implementarlo artificialmente. O forse sì?

E-skin e una nuova sfida

Il professor Unryong Jeong del Dipartimento di scienza e ingegneria dei materiali presso Postech sta conducendo ricerche sull’e-skin, che percepisce simultaneamente più sensi, proprio come la pelle umana, con il supporto del progetto Samsung Future Technology Promotion.

Il fulcro della ricerca è un sensore che riconosce simultaneamente vari sensi, vedi la tempratura, leggasi il dolore. Samsung Electronics ha supportato la ricerca del professor Jeong per cinque anni, sin dal 2014 attraverso il Samsung Future Technology Promotion Project e ha pubblicato un video che presenta i risultati.

Il video postato proprio da Samsung introduce la struttura che la pelle umana percepisce e mostra le infinite possibilità della pelle elettronica progettata per percepire con precisione vari stimoli esterni. Secondo il professor Jung la skin elettronica consentirà di provare le sensazioni terreni tramite gli avatar nel Metaverso, condivendo questa percezione perfino nei robot. Non è nemmeno escluso che la pelle elettronica sostituisca la pelle danneggiata dei pazienti ustionati, e sarà possibile sviluppare un robot con la pelle calda e morbida.

Il video introduce anche un tappetino per la prevenzione delle lesioni da decubito e un tappetino per il monitoraggio dei neonati che utilizzano un sistema di sensori, che è la tecnologia di base di e-skin.

Sempre secondo professor Jung, la e-skin allevierà il dolore delle piaghe da decubito, che il 40% dei pazienti negli ospedali di cura sta vivendo, prevenendo addirittura la morte di neonati e bambini, affetti da certe patologie.

Il nuovo step è rappresentato dallo studio del rilevamento della forza e della temperatura applicate rispettivamente alla pelle, senza precedenti. Una nuova sfida da vincere e un nuovo capitolo di storia da scrivere.

FONTE