Allarme Listeria, ritirati tramezzini al salmone: erano contaminati dal batterio

Disposto il ritiro di due lotti di tramezzini al salmone. Erano contaminati dal batterio della Listeria monocytogenes.

Per aver contratto lo stesso batterio, responsabile della listeriosi, sono morte quattro persone tra dicembre 2021 e settembre 2022, l’ultimo un anziano di 80 anni deceduto ad Alessandria.

Dopo i würstel, i tramezzini al salmone. A fine settembre un ottantenne è morto di meningite ad Alessandria dopo aver mangiato dei würstel crudi di pollo. Al loro interno i prodotti contenevano però un pericoloso batterio: la Listeria monocytogenes. In pochi giorni così l’anziano è morto, inutili i soccorsi e le cure in ospedale.

Sempre la listeriosi all’origine di altre tre morti, tra dicembre 2021 e giugno 2022, in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna. Anche se rimane ancora da accertare che si tratti dello stesso ceppo (St 155) che ha provocato la morte dell’80enne ad Alessandria.

È alta dunque l’attenzione del ministero della Salute sul batterio Listeria monocytogenes, responsabile della listeriosi. Un allarme scattato dopo il focolaio verificatosi in diverse regioni italiane, coi casi legati all’ingestione di würstel contaminati dal batterio e consumati crudi.

Richiamati due lotti di tramezzini al salmone, ecco quali

Adesso arriva n altro allarme relativo a prodotti contaminati dalla Listeria monocytogenes. Il ministero infatti ha richiamato un altro prodotto: si tratta di tramezzini salmone e maionese.

Un prodotto che reca il marchio “Gli allegri sapori”, prodotto dal Laboratorio Gastronomico Due A.A. s.r.l. Il ministero lo ha richiamato per “non conformità microbiologica”. All’interno dei tramezzini è stata riscontrata infatti la “presenza di Listeria monocytogenes”.

Il ministero della Salute invita perciò i consumatori a non mangiare i tramezzini e a riconsegnare il prodotto al punto vendita per ricevere il rimborso o la sostituzione entro il 10 ottobre.

L’azienda così ha ritirato dal mercato i lotti del prodotto n. 22952 1 e n. 22952 2, dopo aver segnalato –come si legge sul sito del ministero della Salute – di aver scoperto la «presenza di Listeria monocytogenes». Da qui anche la raccomandazione ai consumatori «di non consumare il prodotto, di riportarlo al punto vendita per rimborso o sostituzione entro il 10/10/2022».

Batterio Listeria, cos’è e dove si trova

Listeria monocytogenes, il batterio all’origine della listeriosi, può essere presente nel suolo, nell’acqua e nella vegetazione. Il batterio può contaminare diversi alimenti: latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte, insaccati poco stagionati. Per l’uomo la principale via di trasmissione resta quella alimentare. Bambini e adulti sani possono essere occasionalmente infettati dal batterio, ma è accade raramente che sviluppino una forma grave di malattia. Altri soggetti debilitati, immunodepressi e donne in gravidanza possono invece ammalarsi gravemente.