Fedez: come sta il cantante a sei mesi dalla rimozione del tumore? Il responso della visita di controllo

Lo scorso marzo siamo tutti rimasti di stucco quando, un giorno, Fedez ha annunciato di doversi sottoporre a un’intervento di rimozione di un raro tumore al pancreas. Ecco, a tal proposito, quali sono ad oggi le condizioni di salute del marito di Chiara Ferragni in seguito all’ultima visita di controllo eseguita di recente.

La salute è il dono più importante e più prezioso che la vita può farci, perché è solo grazie a quella che, ogni giorno, abbiamo la forza e l’energia per alzarci e andare dritti verso i nostri obiettivi. Tutto ciò, specie quando si è molto giovani, dovrebbe essere scontato; per Fedez, purtroppo, da un certo punto in poi, ha smesso di esserlo.

Il cantante, lo scorso marzo, ha condiviso con i suoi follower quello che è stato uno dei momenti più bui della sua vita: la diagnosi di una tipologia molto rara di tumore. Per fortuna, però, la malattia è stata scoperta sul nascere. Dopo essersi sottoposto a un lungo e delicato intervento, Fedez è potuto tornare a casa da sua moglie, Chiara Ferragni, e dai suoi due bambini.

In seguito un periodo di riposo e convalescenza, Federico – questo il vero nome dell’artista – ha ripreso la sua vita in mano, ricominciando a calcare i palcoscenici italiani per diffondere la sua musica. Dopo un’estate all’insegna del lavoro, della spensieratezza e del divertimento, è arrivato il momento per Fedez di sottoporsi a una visita di controllo. Scopriamo insieme qual è stato il responso.

L’arcobaleno dopo la tempesta

Alcune ore fa, Fedez ha comunicato ai suoi follower di doversi sottoporre a una risonanza magnetica di controllo, per analizzare, a sei mesi di distanza dall’intervento, quali siano le sue attuali condizioni di salute. Fortunatamente, tutto è andato per il meglio, e attraverso una Ig story ha condiviso con i suoi fan l’esito positivo dell’esame. Il cantante, dunque, sembra essere ufficialmente guarito e in salute, ed è pronto per continuare non solo a portare avanti i suoi progetti lavorativi, ma anche a godersi la sua meravigliosa famiglia. Impossibile dimenticare, a tal proposito, le foto condivise su Instagram di Chiara Ferragni in ospedale accanto a suo marito, così come la piccola festa di bentornato insieme ai bambini organizzata per il ritorno a casa di Federico dopo l’operazione. È una storia di paura e sgomento, quella di Fedez, ma anche di coraggio e di amore che, per fortuna, si è conclusa con un meraviglioso lieto fine.

Fedez e il ruolo di giudice a “X-Factor”

Oltre a continuare a fare musica, Fedez è attualmente impegnato in un progetto lavorativo molto importante. Il cantante, infatti, è uno dei giudici dell’edizione in corso di X-Factor, insieme ad Ambra Angiolini, Dargen D’amico e Rkomi.

Alla conduzione del programma, quest’anno, c’è Francesca Michielin, con la quale Federico ha condiviso anche l’esperienza al Festival di Sanremo 2021. Con il brano Chiamami per nome, i due artisti si sono classificati al secondo posto della kermesse canora.