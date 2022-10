GF Vip 7, caso Marco Bellavia: Fabrizio Corona si scaglia contro uno dei concorrenti

È inutile negarlo: tutti noi, nella giornata di ieri, siamo stati profondamente colpiti da ciò che è accaduto al GF Vip 7 a Marco Bellavia. Può capitare a chiunque, in fondo, di vivere un periodo di forte disagio, aver bisogno di aiuto e di non trovare nessuna mano tesa per aiutarci. Sono stati tanti i personaggi dello spettacolo che si sono esposti a riguardo. Uno su tutti: Fabrizio Corona.

Il Grande Fratello è un reality e, in quanto tale, racconta la realtà. Quello che è accaduto nella casa più spiata d’Italia a Marco Bellavia, purtroppo, è una situazione che si presenta spesso. Checché se ne dica, infatti, quello della salute mentale continua a essere un grande tabù all’interno della nostra società.

Bellavia, nel corso del suo ultimo periodo di permanenza nel programma, ha manifestato forti disagi interiori i quali, nonostante le sue richieste d’aiuto, gran parte dei concorrenti hanno ignorato. Marco, in tale occasione, è stato isolato sempre di più dal resto del gruppo, motivo per il quale, durante lo scorso fine settimana, ha deciso di abbandonare il gioco.

Subito dopo l’uscita di Marco, alcuni gieffini si sono resi conto di aver avuto un comportamento sbagliato nei confronti del loro ex compagno di avventura, ma ciò non è bastato a impedire ad Alfonso Signorini e alla produzione del programma di attuare dei severi provvedimenti disciplinari per alcuni di loro. Nella puntata di ieri, lunedì 3 ottobre, Ginevra Lamborghini ha abbandonato la casa in seguito a uno squalifica; stessa sorte anche per Giovanni Ciacci il quale, però, è stato eliminato tramite un televoto flash. Tra le tante celebrità che hanno avuto da ridire sul comportamento dello stylist vi è anche Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona vs Giovanni Ciacci

Nel corso di una delle prime puntate della settima edizione del Grande Fratello Vip abbiamo conosciuto la storia di Giovanni Ciacci il quale, a cuore aperto, ha raccontato di essere affetto da HIV. Fortunatamente, la scienza continua a fare grandi passi avanti, e grazie a degli appositi medicinali, Giovanni sta bene, ed è libero di condurre una vita del tutto normale. Di recente, però, Ciacci si è reso protagonista di uno spiacevole evento che lo ha condotto all’eliminazione. Durante la diretta di lunedì 3 ottobre, infatti, tramite un televoto flash, il pubblico ha deciso che lo stylist, a causa del suo comportamento nei confronti di Marco Bellavia, non meritava più di restare nella casa. La pagina Twitter “trashatto”, a tal proposito, ha pubblicato un commento Instagram rilasciato da Fabrizio Corona sotto un post scritto dagli amici di Giovanni Ciacci su Instagram, riguardante proprio la storia che lo stylist ha raccontato di sé. Ecco come Corona ha commentato l’atteggiamento avuto da Giovanni inerente a Bellavia: “Saluta la televisione per sempre. La tua maschera è caduta. Ora vediamo chi ti viene incontro. L’indifferenza per te sarà il tuo contrappasso!”.

Una puntata difficile

Quella di lunedì 3 ottobre è stata una puntata del Grande Fratello Vip molto difficile per tutti: telespettatori, conduttori e concorrenti. Come era giusto che fosse, Alfonso Signorini ha dedicato molto tempo alla faccenda riguardante Marco Bellavia, e ha comunicato ai gieffini i provvedimenti presi nei loro riguardi.

Il conduttore, infatti, ha scandagliato il comportamento di ognuno dei “vipponi”, sperando che una cosa del genere non accada mai più.