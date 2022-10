Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli si sono già lasciati: perché è finita

La storia d’amore tra i due attori sembra proprio essere giunta al capolinea. La relazione sbocciata un anno fa aveva sollevato non poche polemiche per la differenza di età. Ma per loro non è stato affatto un problema ed hanno vissuto il loro rapporto con serenità. Purtroppo però oggi, si sono detti addio.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli si sono lasciati

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli hanno chiuso la loro relazione. La news è trapelata nel corso dell’intervista rilasciata da Benedetta per Vanity Fair. I due si sono innamorati sul set del film L’ombra del giorno. Tra loro ci sono 18 anni di differenza, ma per loro non è stato un problema. La relazione procedeva bene, ma già qualche mese fa si vociferava di una possibili rottura, fatto confermato dall’attrice. “Alle sfilate di Milano si diceva: Benedetta e Riccardo si sono lasciati, è notizia certa”- riporta il settimanale.

La Porcaroli ha risposto: “Va beh, cosa vuole che le dica: le coppie si prendono, e le coppie alla fine si lasciano. La situazione è delicata e sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili, sinceramente”.

Benedetta Porcaroli confessa: “i sentimenti obbligatori non fanno per me”

L’attrice ha poi aggiunto: “Fosse per me vivrei in una comune con tutte le persone che amo, perché per me, la vita è inclusione. Però è anche inevitabile che qualcuno, nel cammino, possa fare al nostro fianco soltanto dei piccoli tratti di strada. Perché non tutte le energie sono compatibili. E non tutti sono fatti per noi”.

Benedetta poi ha detto: “Dico soltanto che i sentimenti obbligatori non fanno per me. Sono una persona assolutamente onesta e appena si affaccia una linea di non verità, mi si legge nello sguardo. Il bello è che faccio l’attrice e potrei fingere facilmente, ma il mio corpo si ribella. Per me, sentimento ed obbligo, sono ossimori”