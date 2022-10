GF Vip 7, concorrenti di nuovo nel mirino: c’è stata una bestemmia in casa?

Al Grande Fratello Vip continuano i colpi di scena. Dopo la messa in onda dell’ultima puntata, carica di sorprese ed emozioni, pare ci sia un concorrente che abbia bestemmiato. Ma di chi si tratta e, soprattutto verranno presi dei provvedimenti nei suoi confronti?

Grande Fratello Vip, un vippone ha bestemmiato? Ecco cosa sta accadendo

Al Grande Fratello Vip tutto può succedere. La scorsa puntata del reality show più amato della televisione nostrana ha regalato ai telespettatori delle emozioni uniche, alcune belle, altre meno, ma ciò che è certo è che il pubblico non si annoia mai. A poche ore di distanza dalla messa in onda, scatta un altro caso che sta tenendo il web col fiato sospeso, sembra infatti che un concorrente abbia bestemmiato. La faccenda non è passata inosservata ed ora si procede con le veridiche del caso.

L’episodio risale al momento spesa, i vipponi erano intenti a decidere cosa acquistare ed i telespettatori hanno carpito una frase che, sembrerebbe una bestemmia. Il fatto non è passato inosservato ed ora pare che gli addetti stiano riascoltando attentamente gli audio della clip per comprendere se davvero si tratti di una imprecazione.

Il concorrente che avrebbe detto la presunta bestemmia è Charlie Gnocchi, su Twitter, si fa riferimento alle apposite verifiche, non resta dunque che attendere per capire se davvero il vippone si sia reso autore di questa bestemmia o meno. Dal filmato infatti non è chiaro se Charlie abbia detto: “zio cane”, oppure “io cane”. La “D” in realtà non sembrerebbe essere stata pronunciata dal concorrente, ma si attendono conferme.

Grande Fratello Vip, Charlie Gnocchi ha bestemmiato?

Nel frattempo i telespettatori fremono per sapere se, prenderanno provvedimenti disciplinari nel caso dovesse emergere che Gnocchi ha davvero bestemmiato. Nella scorsa puntata infatti sono stati presi provvedimenti nei confronti di alcuni concorrenti per quanto accaduto nei riguardi di Marco Bellavia.

Ginevra Lamborghini è stata squalificata per la sua frase, riferendosi Bellavia, aveva detto: “Si merita di essere bullizzato”.

Pe quattro concorrenti è stato invece aperto un televoto flash per un’eliminazione immediata. Giovanni Ciacci, Gegia, Patrizia Rossetti ed Elenoire Ferruzzi, a causa di alcuni atteggiamenti assunti nei confronti di Marco