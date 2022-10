Amici, Todaro: “Celentano la riempio di baci. Emanuel Lo invece…”

Cosa è accaduto ad Amici? Raimondo Todaro sta catalizzando l’attenzione del pubblico nostrano. Dopo aver baciato la maestra di danza classica, Alessandra Celentano sembra proprio che abbia intenzione di lasciare di nuovo il pubblico del reality di stucco, questa volta facendo qualcosa che riguarda il suo collega, Emanuel Lo.

Amici 22, Raimondo Todaro ancora protagonista, cosa ha intenzione di fare il maestro?

Raimondo Todaro è uno dei professori più controversi e chiacchierati della scuola di Amici. Per lui è il secondo anno che ricopre questo importante ruolo all’interno del talent show ed, il pubblico è letteralmente spaccato a metà. Da un lato c’è chi lo apprezza e lo supporta, dall’altro chi proprio non condivide le sue scelte. Ma al di là di questo, Raimondo è uno degli insegnanti più chiacchierati, anche per la sua incredibile tendenza a dire sempre la verità.

Nella scorsa puntata del talent, Raimondo ha lasciato tutti di stucco, dando un bacio alla maestra Alessandra Celentano, sotto lo sguardo incredulo della conduttrice e del pubblico da casa. Un momento giocoso e divertente che ha fatto il giro della rete, il popolo del web è impazzito alla vista del loro bacio, lasciando commenti ironici e divertenti sulle varie pagine social che hanno riportato la notizia.

Amici, ecco cosa pensa davvero Raimondo Todaro di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo

Di recente il maestro di ballo si è raccontato in una lunga intervista rilasciata per Di Più ed ha svelato qualche dettaglio in proprio sul suo rapporto con Alessandra Celentano. “Io la stimo, ma alle volte non ce la faccio e allora sbotto. Non si può sempre andare d’accordo. Ma tra noi c’è grande complicità. Proprio perché il nostro rapporto è sincero e affettuoso davanti alle telecamere siamo viscerali e ci diciamo le cose come stanno. Ma una volta che la telecamera si spegne, visto che abbiamo i camerini vicini, passiamo i momenti al trucco scambiando sempre due chiacchiere, sulla nostra vita, i nostri interessi”.

Poi riguardo al pettegolezzo circolato qualche mese fa, secondo il quale tra lui ed Emanuel Lo non ci fosse feeling ha detto: “Quando ho letto la notizia sono rimasto a bocca aperta: io ed Emanuel Lo, prima di incontrarci quest’anno ad Amici, non ci eravamo mai visti. Non so proprio da dove sia spuntata questa voce. Al momento c’è grande amicizia tra di noi”