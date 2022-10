Giuntoli cala l’asso: ecco il colpo a sorpresa dal Barcellona

Il DS del Napoli Cristiano Giuntoli piazza un colpo a sorpresa. Gli azzurri si aggiudicano un calciatore in arrivo da Barcellona.

Tutto fatto per il nuovo innesto del Napoli: la dirigenza ha chiuso la trattativa per aggiudicarsi un talento proveniente dal Barça.

Il Napoli continua ad essere operativo sul mercato anche a sessione chiusa. Gli azzurri si sono mossi molto attivamente in estate dando vita ad una vera e propria rivoluzione. Diversi senatori, infatti, hanno detto addio: Ospina, Ghoulam, Fabian Ruiz, Koulibaly, Insigne e Mertens hanno lasciato la squadra per far spazio a nuovi innesti. Nonostante la tifoseria fosse preoccupata per i massicci cambiamenti, la dirigenza è riuscita ad allestire una squadra molto competitiva senza perdere di vista la sostenibilità economica.

Tramite lo scouting, per esempio, è stato scovato il gioiello Kvaratskhelia: il georgiano ha raccolto la pesantissima eredità di Insigne e ha già fatto innamorare i tifosi grazie a giocate da fuoriclasse assoluto.

Nel frattempo, ancora grazie alla ricerca di talenti interessanti, il Napoli ha definito un altro colpo: arriva da Barcellona.

Il Napoli è vigile sul mercato: tutto fatto per il talento scuola Barcellona

Il presidente Aurelio De Laurentiis ne fa un vanto: senza spendere cifre esorbitanti, la dirigenza ha costruito una squadra in grado di vincere. Il mercato estivo del Napoli è stato di reazione in seguito agli addii, ma anche molto ragionato. La dirigenza ha concluso colpi di prospettiva come Kvaratskhelia e Raspadori, ma ha anche puntato su giocatori pronti come Simeone e Min-Jae. Il difensore arrivato dalla Turchia si è dimostrato molto solido e pronto per sostituire un totem come Koulibaly, vincendo anche l’ultimo premio di giocatore del mese della Serie A.

Sempre più centrale, dunque, il ruolo di Giuntoli e del suo staff, che tramite scouting e ricerca hanno saputo allestire una rosa capace di competere per la vetta della classifica.

Il direttore sportivo azzurro e i suoi collaboratori, però, sono sempre vigili, anche a sessione di mercato chiusa. Lo dimostra il fatto che il Napoli abbia definito un altro colpo, questa volta a parametro zero: si tratta di Jorge Alastuey, prodotto della scuola Barça.

Il classe 2003 si è liberato a parametro zero dopo aver compiuto tutta la trafila nella Cantera blaugrana. Il Napoli ha fiutato il colpo e ha deciso di affondare in modo decisivo. Per ora Alastuey sarà aggregato alla squadra Primavera, con cui avrà modo di ritrovare continuità e minutaggio.

Luciano Spalletti lo terrà sotto osservazione e, se lo riterrà pronto, non esiterà ad aggregarlo alla prima squadra per guardarlo da più vicino in un confronto con i “più grandi”.