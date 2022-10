Bufera su un famoso giornalista: la battuta fa il giro del web e scatena le polemiche

Dopo la sosta dovuta agli impegni delle nazionali il campionato è finalmente ripartito, a tenere banco negli ultimi giorni, però, è stato un episodio che non è passato inosservato.

Il mondo dei social, infatti, si è infiammato per quello che è avvenuto durante un programma televisivo.

Il video incriminato ha fatto il giro del web e la polemica non accenna a fermarsi.

Testa a testa dentro e fuori dal campo

In un campionato che, giunto all’ottava giornata, continua a regalare emozioni e ribaltamenti di fronte alcune compagini stanno lottando per emergere nel cosiddetto mini campionato pre-mondiale. Napoli e Atalanta, al momento, guardano tutti dall’alto con il Milan campione d’Italia e la Lazio di Sarri che seguono in scia. Subito dietro la sorprendente Udinese del nuovo corso targato Sottil e la Roma di José Mourinho che ha espugnato San Siro battendo l’Inter. Nerazzurri che, insieme alla Juventus, sono tra le squadre che più stanno deludendo in questa parte iniziale di campionato. Ancora tutta da sciogliere la bagarre salvezza che entrerà nel vivo con il passare delle giornate. Il testa a testa e i continui ribaltamenti in classifica non permettono di fare pronostici e infiammano gli animi dei tifosi e non solo.

I social impazziscono: è bufera sul web per la battuta alla collega

Negli ultimi giorni, infatti, un episodio avvenuto durante una trasmissione televisiva ha fatto il giro del web scatenando una polemica molto accesa e serrata. Protagonista della polemica è il noto giornalista Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport. L’episodio è avvenuto durante una trasmissione andata in onda su TeleVomero chiamata Il Bello del Calcio. La critica riguarda una battuta perpetrata ai danni della collega di TeleVomero, Claudia Mercurio, ecco le parole del giornalista: “Ti ringrazio, sei cresciuta tantissimo, anche davanti“.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si rivolge alla collega Claudia Mercurio soffermandosi sulla crescita del suo seno: “Io ringrazio te che sei cresciuta tantissimo anche davanti”. Il programma si chiama “Il Bello del Calcio”. Scena triste. pic.twitter.com/jOCDL0k1bt — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 27, 2022

Come scritto dal portale Repubblica, a scatenare la polemica è l’allusione al seno della Mercurio con la polemica che si è infiammata sul web e che accusa il giornalista di non essere nuovo ad episodi di questo tipo.