Superlega, Florentino Perez torna alla carica: “Il nostro calcio è malato”

Il presidente del Real Madrid Florentino Perez è tornato ad attaccare l’UEFA evidenziando la necessità di torneo come la Superlega.

Nell’aprile 2021 un’associazione di club europei guidata da Florentino Perez aveva annunciato l’inizio del torneo chiamato Superlega, una competizione elitaria per i top club d’Europa.

Un annuncio che ha scatenato una bufera incredibile a livello europeo con le minacce da parte di FIFA e UEFA nei confronti di tutti i club coinvolti e anche dei calciatori che ne avrebbero preso parte.

Minacce che hanno poi colto nel segno, dato che tutti i club si sono pian pianino ritirati dall’accordo stipulato chiedendo scusa ai tifosi che erano insorti in rivolta in tutto il continente.

Il progetto non sembra però essere del tutto tramontato, dato che Florentino Perez è tornato alla carica, sempre sostenendo la necessità di un profondo cambiamento necessario per i club calcistici, per evitare gravissime ripercussioni.

Attacchi a destra e a sinistra

Durante l’Assemblea dei soci del Real Madrid, il presidentissimo dei blancos ha sottolineato nuovamente come il calcio abbia bisogno di una vera e propria svolta: “Se non facciamo qualcosa il futuro del calcio è cupo perché è sempre meno interessante per i giovani, che chiedono un prodotto di qualità che il calcio non offre più”.

Florentino fa anche un confronto con altri sport, chiamando in causa i grandi nomi del Tennis mondiale: “Federer e Nadal si sono scontrati 40 volte, Nadal e Djokovic 59 volte, eppure nessuno si è annoiato a vederli giocare l’uno contro l’altro. Real Madrid e Liverpool invece si sono incontrate 9 volte in 67 anni. Non ha senso negare ai tifosi queste partite. È come se avessimo visto Nadal contro Federer solo tre volte”.

Si passa poi ad un attacco a UEFA: “L’Uefa sta aumentando il numero di partite irrilevanti per accelerare il declino del calcio europeo. Nella classifica Forbes il Real era il quinto club al mondo di tutti gli sport, ora è il tredicesimo e solo tre club di questa classifica sono calcistici”.

E ad un altro al presidente del PSG, che è anche presidente dell’Eca, l’associazione dei club europei: “Il presidente dell’Eca – Florentino non lo chiama per nome – ha detto che il Real vuole la Superlega per paura della concorrenza. C’è da ricordargli che il Real è il club più titolato della storia!” tuona Florentino Perez.