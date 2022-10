Napoli, il gesto inatteso dei tifosi dopo la gara: nessuno immaginava una scena così

Dopo la roboante vittoria in Champions League emerge un episodio nel post gara di campionato contro il Torino: i tifosi partenopei si sono resi protagonisti di un gesto inaspettato nei confronti della squadra, ecco cosa è successo allo stadio Maradona.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha dimostrato sia in Serie A che in Champions League di essere in questo momento la migliore squadra italiano per distacco nonostante un calciomercato criticato da molti.

Il Napoli riprende da dove aveva lasciato appena due settimane fa contro il Milan prima della sosta: da una vittoria. E lo fa contro una squadra ostica come il Torino che dall’arrivo di Ivan Juric in panchina è stata in grado di mettere in difficoltà quasi tutti in Italia. Gli uomini di Luciano Spalletti hanno però avuto il grande merito di chiudere la pratica già dai primi minuti e poi di gestire fino al triplice fischio.

Con Osimhen ancora out per infortunio, la copertina se l’è presa uno dei giocatori più in forma di questo inizio di stagione: André Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese, dopo il gol in Champions League contro il Liverpool, ha messo a segno la sua prima doppietta in carriera in appena dodici minuti. Poco dopo la mezz’ora è poi arrivato il tris del solito Kvaratskhelia, bravissimo ad angolare e a raggiungere già il quinto centro in campionato.

A nulla è poi servito il gol di Sanabria al termine del primo tempo: il Napoli vince e convince mantenendo la testa della classifica a pari punti con l’Atalanta. Al termine del match a prendersi il palcoscenico ci hanno però pensato i tifosi, protagonisti di un gesto che ha sorpreso persino i giocatori in campo.

O ora o mai più: il coro del Maradona carica tutti

Tra Serie A e Champions League la squadra di Spalletti ha ottenuto otto vittorie e due pareggi in dieci partite. Uno score incredibile considerata anche la forza degli avversari affrontati, tra cui il Milan Campione d’Italia e il Liverpool vice campione d’Europa. A differenza dello scorso anno si respira però una consapevolezza maggiore di poter ottenere grandi traguardi, e i tifosi partenopei sono i primi a crederci.

Al triplice fischio dell’arbitro della partita contro il Torino, tutto lo stadio Maradona ha intonato un coro da brividi che ha coinvolto anche i giocatori, ammirati da un simile spettacolo. Nel coro i tifosi chiedono a gran voce al Napoli di tornare sul tetto d’Italia più di trent’anni dopo dal periodo magico con Maradona in campo.

Mai come quest’anno gli uomini di Spalletti sembrano pronti a raggiungere un traguardo così importante che significherebbe rimanere per sempre nella storia del club. La stagione è solo all’inizio ma con un’atmosfera del genere tutto sembra possibile.