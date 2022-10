Del Piero ci va giù pesante: il suo parere su Leao è devastante, è bufera sul web

Alessandro Del Piero, a Sky, ci va giù pesante: ecco qual è il suo parere sull’attaccante portoghese del Milan, Rafael Leao.

Alessandro Del Piero, ex capitano e bandiera della Juventus, a Sky ci va giù pesante: ecco qual è il suo parere su Leao, centravanti del Milan, che nella scorsa stagione ha trascinato i rossoneri verso la conquista del diciannovesimo scudetto.

Primo nel girone di Champions League, quarto a soli tre punti dalle prime due, Napoli e Atalanta, il Milan ha cominciato in maniera convincente la stagione. Mercoledì sera i rossoneri affronteranno il Chelsea, in palio ci sono punti importanti per la classifica. I rossoneri stanno dimostrando di essere una delle squadre più in forma in questa prima parte di stagione. Il vero trascinatore degli uomini di Pioli è sicuramente l’attaccante portoghese Rafael Leao che fino ad ora in nove partite ha segnato quattro gol e servito sei assist ai suoi compagni.

Leao fa gola a mezza Europa, incantando e illuminando San Siro e il Diavolo. Il rinnovo con il Milan è in fase di stallo e dopo un’estate passata a sperare che il portoghese non accettasse offerte di big club europei la situazione momentaneamente è ferma. Il Milan chiaramente vorrebbe tenerlo ma se dovessero arrivare offerte folli sarebbe difficile dire di no. La dirigenza attende anche che il nuovo patron, Cardinale, mandi segnali chiari sulla situazione, per decidere se sarà possibile accontentare l’attaccante portoghese rinnovando con un ingaggio da vero fuoriclasse di 8/9 milioni a stagione.

Del Piero, il parere su Leao sorprende tutti

Del talento del classe ’99 se ne sono accorti in tanti, dal Manchester City di Pep Guardiola che sarebbe interessata al giocatore ai vari commentatori sportivi. Tra loro anche Alessandro Del Piero che, a Sky, ci va giù pesante con il suo commento sul portoghese.

La bandiera bianconera ha detto: “Un anno fa su Leao ero uno dei pochi a dire che quando capirà le qualità che ha diventerà un fenomeno. Ha un impatto sul Milan devastante perché fa cambiare marcia. Oggi non lo metto nei primi cinque attaccanti più forti al mondo, ma mi auguro che lo diventi. Davanti a sé ha un futuro radioso“.