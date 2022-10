Totti esce allo scoperto nel giorno del suo compleanno, i dettagli dell’incontro

L’inaspettata, e turbolenta, fine della relazione di una delle coppie più famose dello star system, quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ha lasciato tutti a bocca aperta.

Adesso Totti è uscito allo scoperto e lo ha fatto nel giorno del suo compleanno.

L’ex numero 10 della Roma ha spento 46 candeline festeggiando con tutti gli affetti più intimi.

Totti-Blasi era già al capolinea, arriva la conferma del Pupone

La storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi è bruscamente finita. In un primo momento nessuna informazione era trapelata, soprattutto per preservare i tre figli, al punto che il pubblico faticava a realizzare si trattasse di una notizia vera e fondata. Poi, pian piano sono arrivati le conferme dagli stessi protagonisti della questione che poco a poco si sono scagliati contro piccole frecciatine. Alla base della rottura pare che ci fossero relazioni parallele portate avanti da entrambe le parti in causa e che hanno portato alla definitiva rottura. Negli ultimi giorni Francesco Totti, inoltre, non ha lasciato spazio ad ulteriori dubbi rilasciando un’intervista al Corriere della Sera dove ha detto la sua sulla nuova compagna, Noemi Bocchi, e sulla fine del matrimonio con Ilary.

Ecco un estratto delle parole di Totti: “La conoscevo già. E la frequentavo come amica, con gli amici del padel. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022. Somiglia a Ilary? Noemi è l’opposto, anche come carattere. Ma non mi piace fare paragoni“.

Francesco, dunque, ha trovato conforto in Noemi quando l’unione con Ilary si avviava verso il capolinea.

Compleanno intimo con festa privata per Totti

Dopo l’intervista al Corriere della Sera, Francesco Totti ha dato ulteriore conferma sulla sua nuova relazione. Come riportato da Il Messaggero, infatti, la Bocchi era presente al quarantaseiesimo compleanno di Francesco festeggiato privatamente a Roma. L’ex fantasista, in occasione del suo compleanno, ha dato una festa privata dove erano presenti gli amici, i figli e la nuova compagna. Secondo Il Messaggero, allo scoccare della mezzanotte è arrivato il soffio alle quarantasei candele e successivamente il bacio con Noemi, in presenza dei figli, che suggella la nuova vita di Totti.