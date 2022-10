Allegri fa capire tutto: lo spogliatoio non mente, ecco cosa è successo

Al termine della vittoria contro il Bologna Massimiliano Allegri ha svelato a tutti un retroscena avvenuto in spogliatoio che spiega molto di questo avvio di stagione in casa Juventus: tifosi a bocca aperta.

La squadra bianconera torna dalla sosta delle Nazionali e lo fa con una vittoria convincente che deve assolutamente rappresentare un punto di partenza per il prosieguo della stagione.

Torna finalmente il sereno in casa Juventus dopo un pessimo inizio di inizio di stagione che aveva messo tutti in discussione: società, giocatori e soprattutto allenatore. Gli uomini di Max Allegri hanno invece parzialmente cacciato via le critiche vincendo 3-0 contro il nuovo Bologna di Thiago Motta. Nonostante l’avversario non sia in questo momento dei più in forma, la squadra bianconera ha fatto intravedere alcuni aspetti positivi.

Su tutti l’intesa tra i due attaccanti: Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik. Entrambi hanno trovato la via del gol rendendosi più volte pericolosi dalle parti di Skorupski. E proprio da loro due la Juventus deve ripartire per provare a recuperare quanto prima sia in campionato che in Champions League. Il prossimo banco di prova dei bianconeri è infatti un altro esame da non fallire assolutamente: la partita casalinga contro il Maccabi Haifa.

Dopo le due sconfitte consecutive contro PSG e Benfica la squadra di Allegri deve solo ottenere i tre punti se vuole provare a centrare gli ottavi di finale. Proprio l’allenatore toscano al termine della vittoria contro i rossoblu ha parlato in conferenza stampa, svelando un episodio avvenuto all’interno dello spogliatoio che ha sorpreso tutti: ecco cosa è successo.

La reazione dei giocatori dopo la vittoria: nessuno se lo aspettava

Quella contro il Bologna ha rappresentato appena la terza vittoria in dieci partite dall’inizio della stagione. Troppo poco per una squadra costruita per lottare per il massimo in ogni competizione e uscita anche rinforzata dal calciomercato. Per questo motivo Massimiliano Allegri ha dichiarato, senza ovviamente farsi mancare quel pizzico di ironia: “Dopo tanto tempo che non vincevamo, siamo tornati nello spogliatoio e quasi non ci credevamo“.

L’ultimo trionfo della Juventus risaliva infatti a più di un mese fa contro lo Spezia: un 2-0 senza storia firmato anche in quel caso da Vlahovic e Milik. Il tecnico bianconero ha poi concluso rispondendo alla domanda sulle possibilità per la sua squadra di tornare una pretendente per lo Scudetto: “La classifica dice che abbiamo 13 punti, gli altri 20 o poco meno. Bisogna fare un passettino alla volta e, se saremo bravi, ci riusciremo. Intanto pensiamo alla prossima gara di Champions“.

Insomma, Allegri resta cauto senza sbilanciarsi più di tanto. Sa che la sua posizione non è più così salda e che la Juventus ha bisogno di inanellare una serie di risultati positivi per tornare in alto.