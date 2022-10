Il primo atto da Regina di Camilla scuote la Corona: “Lontana dalla Regina Elisabetta”

Camilla ha preso la prima decisione da Regina. La consorte di Carlo ha infatti intenzione di abrogare una consuetudine secolare che non abbraccia soltanto la tradizione britannica, ma anche quella di altri Paesi. Ma cosa ha deciso di fare Camilla?

Camilla sta per cancellare una tradizione secolare? Ecco cosa potrebbe accadere a breve

Camilla ha deciso di prendere una decisione importante che potrebbe cancellare una tradizione che vige in tutte o quasi le corti europee. La consorte del nuovo Re Carlo pare che voglia eliminare una delle figure più amate ed apprezzate della corti reali, si tratta della dama di compagnia.

Secondo indiscrezioni infatti, Camilla avrebbe una concezione assai più moderna della monarchia rispetto a Carlo. Daily Mail, fa sapere che proprio per questo avrebbe deciso di cancellare una delle figure più conosciute al mondo dei Palazzi reali, e che avrebbe scelto di avere poche persone che lavorino a Palazzo.

Camilla vuole prendere una decisione davvero importante, ecco cosa vuole fare

Una fonte al giornale ha aggiunto: “[Camilla vuole fare le cose] in maniera un po’ diversa. Quando si è sposata e ha organizzato il suo ufficio per la prima volta, aveva due brillanti segretarie private, Amanda MacManus e Joy Camm. In un certo senso erano ‘due al prezzo di uno’. Non solo le organizzavano gli impegni e i progetti, ma se necessario si comportavano da dame di compagnia, accompagnandola nei doveri ufficiali, raccogliendo i fiori [che le venivano donati] e cose del genere”.

Poi, ha svelato come vive la Regina consorte: “…Sembra di intuire che, sebbene le cose siano cambiate drasticamente sotto molti punti di vista, [Camilla] non assumerà dame di compagnia”. Al momento ha due segretaria, che il Daily Mail ha definito come: “leali ed estremamente capaci. Sophie Densham e la sua vice, Belinda Kim. Oltre a organizzare l’agenda di Camilla e gli impegni pubblici, la accompagnano nelle visite ufficiali e continueranno a fare lo stesso a Buckingham Palace”.