Harry e Meghan dicono addio: la reazione della Famiglia Reale

Da Montecito a una comunità di 2200 abitanti: ecco dove sono pronti a trasferirsi Harry e Meghan.

Vivere in una famiglia reale, essere chiamati “principe” e “principessa”, avere una schiera di persone al proprio servizio… chi non ha mai desiderato avere un’occasione del genere? Eppure, a dispetto di quanto si possa pensare, la nobiltà non è sempre tutto rose e fiori.

Impegni istituzionali, massima cura della propria immagine, rigore e attenzione ai più piccoli dettagli: uno sforzo che alla lunga può diventare un peso. Per questo non c’è da meravigliarsi se qualcuno dal sangue blu decida di abbandonare un ambiente così soffocante per vivere di una quotidianità più semplice.

È quello che è successo ad Harry e Meghan, che nel gennaio 2020 hanno annunciato la volontà di ritirarsi dagli incarichi pubblici della famiglia reale, rinunciando al Sovereign Grant e al trattamento di Altezza Reale.

Dove vivono Harry e Meghan

Se una tale notizia ha suscitato non poco scalpore, non poteva non avere una certa risonanza l’ultimo gossip che vede la coppia alla ricerca di una nuova casa in una zona decisamente meno esclusiva rispetto a quella in cui vivono ora. Harry e Meghan, infatti, abitano da circa un anno e mezzo a Montecito, un quartiere di Santa Barbara, in California, popolato da star come Katy Perry, Adam Levine, Ellen DeGeneres, Jennifer Aniston e Oprah Winfrey. La loro casa? Una villa di lusso da oltre 14 milioni di dollari. Eppure, anche in un contesto così particolare non sono mancati gli imprevisti. Anzi, alcuni tentativi di intrusione hanno reso necessaria l’installazione di nuove telecamere per sorvegliare l’area.

Harry e Meghan pronti a trasferirsi a Hope Ranch?

Saranno stati questi recenti avvenimenti, sarà stato il desiderio di trasferirsi in un quartiere più tranquillo, sta di fatto che il trasloco è nell’aria. Secondo quanto riportato da The Santa Barbara News-Press, la coppia «starebbe cercando una nuova casa nell’esclusiva comunità privata di Hope Ranch», a circa 15 chilometri da dove abitano attualmente. Anzi, i due «potrebbero addirittura aver già acquistato una proprietà lì», avanza la testata statunitense. Parliamo di una zona a nord di Santa Barbara di circa 2200 abitanti, che darebbe a Harry e Meghan tutto ciò di cui hanno bisogno: un country club per soli membri, campi da golf e da tennis, aree picnic, spiagge e percorsi ippici, ma soprattutto un servizio di sicurezza privato. Il tutto a una cifra che si aggira tra i 5 e i 25 milioni di dollari. I duchi di Sussex saranno pronti a firmare l’acquisto e a iniziare un nuovo capitolo della loro vita?