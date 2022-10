Grande Fratello Vip, polemiche su Wilma Goich | Ecco quanto guadagna a puntata

Un’altra polemica in corso al Grande Fratello Vip, si tratta del compenso dato a Wilma Goich, andiamo a vedere quanto guadagna la cantante, una delle concorrenti a partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini.

Le prime settimane al GF Vip stanno facendo molto discutere, in particolare riguardo alla vicenda Marco Bellavia e le sue condizioni, con diversi concorrenti a non essersi comportati in modo adeguato nei confronti del conduttore tv.

Per l’occasione è stata squalificata Ginevra Lamborghini per una frase tesa a difendere il bullismo, mentre in 4 sono finiti al ballottaggio per decidere chi salvare e quale sia stato il concorrente eliminato, nella fattispecie ne ha fatto le spese Giovanni Ciacci. Il noto costumista è stato il meno votato dei 4, mentre si sono salvati Gegia, Patrizia Rossetti ed Elenoire Ferruzzi.

Altri inquilini rischiavano però di finire al televoto per la medesima vicenda, tra questi anche Wilma Goich, la quale ha ricevuto altre polemiche per il suo cachet settimanale, ecco secondo le ultime voci a quanto ammonterebbe.

Quanto guadagnerà

Secondo quanto trapelato dal sito Dagospia, Wilma Goich andrebbe a guadagnare ben 9 mila euro a settimana, 1000 in meno rispetto alla collega Orietta Berti, la quale ha però un altro ruolo all’interno del Grande Fratello Vip, vale a dire quello di opinionista in studio insieme a Sonia Bruganelli.

Ricordiamo come questa settima edizione del programma potrebbe durare ben 7 mesi, anche se per ognuno dei concorrenti sarà difficile rimanere sino all’ultima settimana, si tratterebbero di cifre molto importanti vista la durata record.

La sua carriera

Sin da gli anni ’60 è sulla cresta dell’onda a livello musicale, legandosi poi professionalmente e sentimentalmente ad Edoardo Vianello, con cui comporranno il duo I Vianella, avendo la possibilità di registrare singoli di successo e diverse partecipazioni alle manifestazioni canore dell’epoca, in particolare Un disco per l’estate.

Dal rapporto con il collega è nata la figlia Susanna, venendo a mancare prematuramente nell’aprile del 2020 a soli 50 annni di età, proprio lei è stata ricordata nel corso dei primi giorni da Wilma Goich, profondamente provata nel raccontare gli ultimi mesi difficili trascorsi.