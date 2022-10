Grande Fratello Vip 7, altri problemi: salta l’ingresso di un concorrente | Cosa sta accadendo

Nell’edizione corrente del Grande Fratello Vip doveva fare ingresso un concorrente, ma alla fine non può entrare per determinati motivi, andiamo a vedere quali e di chi si tratterebbe.

In questi primi giorni di GF Vip a decidere le sorti dei concorrenti è stata la vicenda inerente a Marco Bellavia, con il suo ritiro e la squalifica di Ginevra Lamborghini per una frase irricevibile e la nomitanions per i protagonisti in negativo, da cui è scaturita l’eliminazione di Giovanni Ciacci.

Sono ancora molti i concorrenti rimasti in gara, ma vista la possibile durata a 7 mesi del reality, vi sarà la possibilità di nuovi ingressi, ma uno di coloro i quali aspetta da tempo la sua entrata nel programma, rischia di vedere vanificata ogni speranza.

Stiamo parlando di Franco Oppini, in quanto l’attore avrebbe una clausola tale da non poter essere presente all’interno della casa, quantomeno per questa edizione, motivo per il quale non vi prenderà parte.

Chi è Franco Oppini

La sua carriera è iniziata negli anni ’70 come componente de il Gatto di Vicolo Miracoli. Terminata tale esperienza, la sua attività di attore si suddivide tra cinema, televisione e teatro. A livello sentimentale è stato legato per diversi anni con Alba Parietti, mentre nel 2003 si è sposato con l’astrologa Ada Alberti.

Dal primo matrimonio con Alba Parietti è nato il figlio Francesco, il quale aveva già preso parte ad un’edizione del Grande Fratello Vip, mentre per Franco Oppini si sarebbe trattato del suo primo reality, ma qualcosa è accaduto.

Cosa è stato inserito nella clausola

Il prossimo febbraio, Franco Oppini ha in programma un lavoro a teatro, dove per l’occasione ritornerà in scena Barbara D’Urso, ragion per cui la sua partecipzione al GF non potrà avvenire, vista la sua prolungata durata.

Era infatti dato per certo la sua presenza dentro la casa, ma Franco Oppini avrebbe rifiutato in quanto il contratto prevederebbe come una sua rinuncia volontaria, non dovuta quindi ad un’eliminazione, comporebbe il pagamento una penale ingente, tale da non far convenire all’attore la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, anche a programma in corso, dovendo questo durare molto porbabilmente ben oltre il mese di febbraio.