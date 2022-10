Ginevra Lamborghini: duro sfogo della mamma dopo la squalifica dal GF Vip 7 | E su Marco Bellavia…

Tutti siamo a conoscenza, oramai, della triste vicenda accaduta nella casa del Grande Fratello Vip 7 inerente alle condizioni di Marco Bellavia. A subirne le conseguenze maggiori sono stati Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini. Ed è stata proprio la mamma di quest’ultima, di recente, a esprimere la propria opinione, e lo ha fatto tramite un post pubblicato su Twitter.

La puntata del GF Vip 7 andata in onda lunedì 3 ottobre, senza dubbio, entrerà a far parte della storia della del reality, anche se, purtroppo, per un fatto tutt’altro che positivo. Durante lo scorso fine settimana, infatti, uno dei concorrenti in gara, Marco Bellavia, ha deciso di uscire definitivamente dalla casa.

L’ex gieffino ha preso la sua decisione guidato da cause di forza maggiore. Essa è riconducibile, infatti, non solo ai personali disagi interiori dello stesso, ma anche al comportamento che gli altri “vipponi” hanno avuto nei suoi riguardi. La maggior parte del cast del reality, infatti, ha ignorato, attaccato e isolato Marco, a tal punto da rendere insostenibile la sua permanenza all’interno del programma.

Nella diretta di lunedì, tramite un televoto flash, i telespettatori hanno deciso che Giovanni Ciacci non meritava più di continuare a far parte del gioco; Ginevra Lamborghini, invece, è stata direttamente squalificata. A commentare il provvedimento disciplinare attuato nei confronti della Lamborghini è intervenuta su Twitter la signora Luisa Peterlongo, mamma di Ginevra.

Lo sfogo social della mamma di Ginevra Lamborghini

Martedì 4 ottobre, il giorno dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini, avvenuta durante la diretta del Grande Fratello Vip 7, la mamma dell’ex gieffina si è espressa sui social, tramite un tweet pubblicato sul suo account personale. Ecco, dunque, le parole della signora Luisa Peterlongo: “Sono la mamma di Ginevra, e mi sento in dovere a scrivere questo mio pensiero e riflessione. Non riesco a rimanere indifferente e tranquilla dopo quello che è andato in onda ieri sera. Ho visto la disperazione di un uomo incompreso e solo; è stato emarginato dal gruppo e ignorato da quelli che avrebbero dovuto dare il loro sostegno professionale. Perché non hanno agito prima? Perché hanno permesso che si arrivasse a tanto? Vorrei esprimere il mio grande dispiacere al signor Marco Bellavia, e chiedergli scusa personalmente“.

“È stata data in pasto agli squali…”

Nel tweet precedentemente citato, dopo aver espresso solidarietà nei confronti di Marco Bellavia, Luisa Peterlongo ha espresso il suo parere riguardo alla squalifica dal GF Vip 7 di sua figlia, Ginevra Lamborghini.

“Non voglio giustificare mia figlia e le cose che ha detto nei suoi confronti.”, ha continuato la mamma di Ginevra, “Non la giustifico. Come mamma, però, in questo momento soffro anche per lei. Ginevra è un’anima buona, ma ha sbagliato ed è finita sul patibolo. Soffro per lei perché è stata data in pasto agli squali, gli stessi che si indignano e gridano ‘no al bullismo’. Non vedo una fine a tutto questo odio. Soffro perché voglio ancora credere nel bene, e spero che le parole abbiano ancora valore e peso nella coscienza delle persone. Ma per ora vedo solo e soltanto odio e ipocrisia.”