GF Vip 7, non è finita: ancora un’offesa pesantissima | Scatta un’altra squalifica?

Scoppia la polemica nella casa più spiata d’Italia. Questa volta sono volate offese nei confronti di una concorrente ed immediatamente si è sollevata una bufera social. Ma cosa è accaduto?

Il Grande Fratello Vip sta regalando colpi di scena inaspettati e grandi emozioni al pubblico del reality. Anche questa settimana si è parlato dei concorrenti e delle dinamiche che si sono create all’interno del programma, dopo le eliminazioni della scorsa puntata, continuano i colpi di scena. Questa a volta a tenere banco nel mondo del gossip è stata una frase di De Donà nei confronti di Pamela Prati ed il pubblico si chiede se verrà squalificata o meno. Ma cosa è accaduto di preciso?

De Donà pare abbia definito la Prati come “down” ed è scoppiata la bufera. L’utilizzo in senso dispregiativo del termine ha fatto infuriare il popolo del web ed in tanti ora chiedono a gran voce che vengano presi dei provvedimenti nei confronti di Giale. “Altra cosa per cui non mi darò mai pace è questa. Voglio anche lei fuori da quella porta. Nel 2022 usare la parola down come offesa è aberrante e il fatto che non sia stata minimamente ripresa fa pensare molto. Schifo”- ha twittato un utente.

Il popolo dei social insorge, chiede a gran voce la squalifica per Gaele

“Possiamo renderci utili e utilizzare le nostre forze per sbattere fuori la De Donà? Ha chiamato una concorrente down, ma cosa cavolo aspettiamo tutti? Siamo i paladini del giusto, perché non anche in questa occasione? O siamo tutti una massa di ipocriti?”- ha scritto un altro utente ancora.

Insomma il popolo dei social si è ribellato, e chiede che De Donà abbandoni la casa. Dopo i provvedimenti presi nei confronti di alcuni concorrenti la scorsa settimana, per degli atteggiamenti assunti nei confronti di Bellavia, oggi taluni chiedono che venga fatto altrettanto con la concorrente De Donà.