Cristiana Capotondi è diventata mamma, ma il padre non è il suo storico compagno Andrea Pezzi

Esistono storie destinate a durare per sempre, e altre, invece, che giungono lentamente e silenziosamente a una fine. In quest’ultimo caso, a volte non c’è niente da fare, ma ciò che è importante è non dimenticare mai chi e cosa si è stati quando si era una coppia, e portare rispetto ai sentimenti provati e alla persona che per anni abbiamo avuto accanto. Questa è, a grandi linee, la storia di Cristiana Capotondi la quale, poco meno di un mese fa, è diventata mamma della sua prima figlia, Anna. Al contrario di quel che si possa pensare, però, il padre della bambina non è l’uomo a cui l’attrice è legata da tanti anni, Andrea Pezzi.

Cristiana è una delle attrici italiane più amate e apprezzate dal pubblico, il cui debutto nel mondo della recitazione e del cinema risale al 1993. All’età di soli 13 anni, la Capotondi ha recitato al fianco di Massimo Dapporto nella serie tv Amico mio e, da quel momento, la sua carriera è sempre stata in ascesa.

Negli anni, abbiamo avuto la possibilità di vedere Cristiana Capotondi impegnata in progetti sia cinematografici sia televisivi, e ogni sua interpretazione ha sempre riscosso grande successo. Tra i suoi film più celebri non possiamo non citare Notte prima degli esami; Come tu mi vuoi; Ex; Il peggior Natale della mia vita; Nome di donna; Le fate ignoranti e molti altri.

Per ciò che concerne la vita privata, invece, l’attrice è stata legata ad Andrea Pezzi, conduttore e imprenditore. Cristiana e Andrea sono due persone molto riservate, motivo per il quale noi tutti pensavamo che la storia tra loro procedesse nel migliore dei modi. Di recente, però, la Capotondi è diventata mamma, ed è stato proprio in tale occasione che ha deciso di rivelare anche che la sua storia con Pezzi è finita da tempo, e che non è lui il padre della bambina appena nata.

Le parole di Cristiana Capotondi

Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi non sono più una coppia. A rivelarlo è stata proprio l’attrice, di recente, all’agenzia Ansa: “Anna è nata venerdì 16 settembre. La nascita di mia figlia è una gioia immensa che oggi sono felice di condividere. Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di quindici anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi. Nonostante questo, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie ad Andrea, per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate. Ringrazio anche tutti colo che, pur sapendo, hanno rispettato la nostra privacy. E coloro che, da oggi, decideranno di farlo”.

La replica di Andrea Pezzi

Dopo l’annuncio fatto dalla sua ex compagna, Cristiana Capotondi, anche Andrea Pezzi ha rilasciato la sua dichiarazione all’Ansa, nel corso della quale ha espresso il suo punto di vista sulla sua situazione sentimentale con l’attrice.

Ecco, dunque, le parole di Andrea: “Dopo quindici anni insieme, all’inizio dell’estate 2021, Cristiana e io abbiamo deciso di separarci senza, tuttavia, comunicarlo, per prenderci tutto il tempo di riorganizzare con calma le nostre vite. Quando, all’inizio di quest’anno, Cristiana ha scoperto di aspettare un bambino, pur non essendo io il padre, mi ha chiesto di restarle accanto nella fase lunga e delicata della gravidanza. Voleva proteggere un momento così importante. Oggi più che mai, a Cristiana va tutta la mia ammirazione e la mia stima“.