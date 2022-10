Marco Bellavia tornerà al Grande Fratello Vip 7: cosa sta preparando Signorini

Poco meno di una settimana fa, Marco Bellavia ha deciso di ritirarsi dal gioco e uscire dalla casa del Grande Fratello Vip. Tutti siamo a conoscenza dei disagi avvertiti da Marco durante i suoi ultimi giorni di permanenza nel reality, e degli spiacevoli atteggiamenti che la maggior parte dei “vipponi” ha avuto ha avuto nei suoi riguardi. Nelle ultime ore, però, stando ad alcune indiscrezioni, sembra che Bellavia potrebbe nuovamente tornare nella casa. Il motivo? Scopriamolo insieme.

Sabato scorso, un comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip ha annunciato la decisione di Marco Bellavia di abbandonare ufficialmente il gioco. Coloro i quali seguono con costanza il noto reality, conosceranno perfettamente le vicissitudini inerenti a tale tematica alla quale è anche stata dedicata quasi l’intera puntata del GF di lunedì 3 ottobre.

Marco, specie nell’ultimo periodo, ha riscontrato un forte malessere interiore, aggravato dal poco sostegno e dai continui attacchi ricevuti dai suoi oramai ex coinquilini. Da qui, la decisione di lasciare la casa.

Secondo quanto si evince da alcune recenti indiscrezioni, però, sembra che esista la possibilità che Bellavia torni al Grande Fratello Vip, non per essere riammesso in gioco, bensì per avere un confronto con i gieffini che, nel momento del bisogno, gli hanno voltato le spalle.

Marco Bellavia faccia a faccia con i “vipponi”

Stando a quanto riportato da Fanpage, ecco cosa potrebbe accadere al Grande Fratello Vip in una delle prossime puntate in riferimento alla vicenda di Marco Bellavia: “L’impressione è che dopo l’enorme attenzione generata dalla tematica, il Grande Fratello Vip non lascerà cadere l’attenzione. Il programma dovrà trovare nuovi spunti narrativi dopo aver perso alcuni dei personaggi più forti di questa edizione sulla carta. Ma da quello che apprendiamo da fonti vicine alla produzione, Marco Bellavia potrebbe tornare al GF Vip per un confronto con il gruppo. Non è ancora chiaro se avverrà da studio o rientrando temporaneamente in casa. Potrebbe succedere già nella puntata di giovedì 6 ottobre o in quella successiva. Tutto dipenderà dalla sua volontà“. Per scoprire cosa deciderà di fare Marco Bellavia, e se e quando deciderà di confrontarsi con i suoi ex coinquilini, non ci resta che continuare a seguire il Grande Fratello Vip.

In difesa di Marco anche un’ex gieffina

Su ciò che è avvenuto al GF Vip a Marco Bellavia si sono espressi molti volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Veronica Satti, ex concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello. Ecco quanto espresso da Veronica nel corso di una Ig story pubblicata sul suo canale social: “Marco Bellavia si è ritirato dal Grande Fratello, immagino per lo schifo che ha dovuto subire e di cui è stato vittima. Io ricordo che chi è depresso non deve per forza non fare il Grande Fratello. Io sono entrata con la depressione e sono arrivata in finale. Leviamoci dalla testa questo becero stereotipo inutile. Marco, qua fuori ti vogliamo bene. Io mi sento molto più offesa vedendo le persone che dicono quelle cose su persone con psicopatologie come me che da una bestemmia. Per la bestemmia c’è l’eliminazione, per questo? Che schifo”.

La Satti, successivamente, ha indirizzato la sua indignazione nei confronti di Giovanni Ciacci, anch’esso ex concorrente della settima edizione vip del reality: “Ho ancora una cosa da dire, anzi, ne avrei tante. Sono scioccata, indignata, delusa e arrabbiata per quello che ha detto Giovanni Ciacci: ‘Se prende psicofarmaci non dovrebbe stare qui’. Ho già detto che chi soffre di depressione non è costretto a stare in un ospedale. Io ho fatto il GF con una diagnosi borderline, autolesionista con depressione maggiore, e nella casa prendevo i miei psicofarmaci, come possono essere i ricaptatori della serotonina o benzodiazepine. Caro Ciacci, tu che hai voluto sensibilizzare sul virus dell’immunodeficienza HIV, dove nella maggior parte dei casi si prende la lamivudina. Trovami coerenza in ciò che hai detto. Allora anche chi ha l’HIV e assume questo farmaco con molti effetti collaterali, anche nel comportamento, non dovrebbe fare il GF? No! Tutti possono, e solo un clinico può stabilire se si necessiti di un ricovero. Non ci sono malati di serie A o di serie B”.