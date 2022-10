Principi del Galles, stravolta anche la vita del piccolo George: cosa deve indossare sempre ora

Nonostante la giovane età, anche il Principe George deve attenersi al protocollo ed avere dei vestiti appositi, andiamo a vedere quale sarà la sua rivoluzione attraverso gli abiti da indossare secondo le tradizioni della monarchia.

La morte della Regina Elisabetta il mese scorso ha scosso la Gran Bretagna, e la Monarchia ha dovuto cambiare pelle dopo 70 anni di Regno ininterrotto, affidandosi a Re Carlo, erede al trono fin dalla tenera età.

Da tale situazione è andata completamente a modificarsi la gerarchia all’interno dei Reali, in ordine di successione dopo Carlo vi sarà William e poi toccherà eventualmente al suo primogenito, vale a dire George, nato il 23 luglio 2013 e fratello maggiore di Charlotte e Louis.

Pur dovendo compiere ancora 10 anni, la sua vita non è assimilabile a quella dei suoi coetanei, ragion per cui nel corso degli anni dovrà attenersi al rigido protocollo imposto dalla Famiglia Reale.

I cambiamenti previsti

A partire dal 9 settembre, oltre ad essere diventato il secondo in ordine di successione come erede al trono, il figlio di William e Kate ha preso il titolo di Altezza e Reale insieme a quello di Principe del Galles. Ad aggiungersi ad una trasformazione vestiaria improvvisa, rispetto alle tenute semplici a cui era abituato fino a poco tempo fa.

Diversi saranno infatti i cambiamenti a livello formale, vista la nuova situazione venutasi a creare dopo la dipartita della bisnonna, la rivoluzione partirà anche da circostanze ritenute abitudinarie, come recarsi a scuola, ricordando come George abbia cambiato insieme al resto della famiglia la propria casa e di conseguenza istituto scolastico, decisione già presa alcuni mesi fa.

Quali obblighi per il figlio di William e Kate

Il suo ritorno a scuola avverrà dopo le settimane di lutto e dovrà necessariamente presentarsi in cravatta, così come era accaduto in modo ufficiale per i funerali della Regina Elisabetta, e per l’occasione nell’ultimo periodo ha imparato a farsi il nodo, come raccontato dalla madre Kate Middleton.

Insieme alla cravatta avrà bisogno anche di una giacca in tutti gli appuntamenti ufficiali, come si addice ad un Principe, seppur giovanissimo, George dovrà rispettare l’etichetta imposta dalla Monarchia per il ruolo all’interno di essa.