Dodi Battaglia, malore al concerto, svelata la causa: “Per quello che hanno scritto…”

Sono stati attimi di paura e di panico, quelli vissuti dai fan di Dodi Battaglia, ex chitarrista dei Pooh. Di recente infatti durante un concerto a Bologna ha accusato un malore, così ha dovuto sospendere l’evento. I collaboratori e lo staff lo hanno prontamente soccorso, non appena infatti si sono accorti che Dodi stava male sono corsi da lui per prestargli soccorso. L’artista sta bene, ma cosa ha avuto?

Pare che Dodi si sia sentito male a causa degli effetti di un’infezione che lo ha colpito in estate.

“Purtroppo non è ancora riuscito a recuperare i problemi dovuti ad un’infezione intestinale che, come ha detto al pubblico, lo ha colpito in estate . Ha voluto comunque provarci per festeggiare il Patrono e portare la sua musica nella sua città. Sta bene, ma i medici hanno consigliato di interrompere il concerto che stava emozionando il pubblico di piazza Maggiore”- ha dichiarato l’emittente.