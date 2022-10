Meteo OGGI mercoledì 5 ottobre | Stabile e soleggiato

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 5 ottobre. Il tempo risulterà stabile e abbastanza soleggiato. Nubi sparse al Nord e sulle due isole maggiori, ma in contesto asciutto. Ampie zone di sereno sul resto del Paese.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà in gran parte stabile, con cielo sereno o localmente nuvoloso. Grazie all’alta pressione, la giornata di oggi trascorrerà con tanto sole sulla gran parte delle regioni fin dalle prime ore del mattino. Prevista una maggiore nuvolosità al Nord, con nubi sparse ma innocue su Piemonte, Friuli-Venezia giulia, e la restante fascia alpina e prealpina. Nubi previste anche sulle due isole maggiori, sempre però in contesto asciutto.

Nord

Per la giornata di oggi sono previste condizioni tempo stabile su buona parte del Nord. Per effetto dell’alta pressione, il tempo sarà in prevalenza asciutto e cielo generalmente soleggiato su buona parte delle regioni. Più nuvole e cielo coperto, però, su Alpi e Prealpi del Triveneto, e sul Piemonte. Ampio soleggiamento previsto, invece, sul resto dei settori.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, la giornata di oggi sarà caratterizzata prevalentemente da tempo stabile. Per effetto dell’alta pressione, il tempo sarà asciutto e in gran parte soleggiato sulla maggior parte dell’area peninsulare. Saranno tuttavia previste alcune nubi più intense soprattutto al mattino sulla Toscana, in particolar modo lungo le coste tirreniche.

Sud e Sicilia

Per la giornata di oggi il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato anche al Sud. Sono tuttavia previsti alcuni annuvolamenti sulle zone interne e sui rilievi centrali. Cielo molto più nuvoloso, invece, sulle coste calabresi e sulla Puglia garganica. Attese inoltre maggiori ma innocue velature sulla Sicilia.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano lieve calo su Valle d’Aosta, Alpi piemontesi e del Friuli-Venezia Giulia. Si registra invece un lieve aumento su Toscana, Sicilia, Lazio, Campania e settori ovest di Calabria e Basilicata. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, questi sono in calo su Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e settori est di Basilicata e Calabria. Si registra invece un aumento su Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Sicilia meridionale e settori ovest di Calabria e Basilicata.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente deboli nord-occidentali con locali rinforzi su Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia, in rotazione e intensificazione pomeridiana da nord su Puglia meridionale e in serata anche sulla Calabria. Attesi invece deboli settentrionali sul restante Centro-sud con rinforzi serali, e mediamente deboli variabili al Nord.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, il mar di Lugiria, lo Ionio e il Tirreno centro-meridionale. Poco mossi, invece, i settori nord di Adriatico e Tirreno, oltre che il medio-basso Adriatico.