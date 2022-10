Meteo OGGI giovedì 6 ottobre | Nuvolosità in aumento

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 6 ottobre. Il tempo risulterà stabile e con ampi sprazzi di sereno. Nuvolosità in aumento: nubi sparse al Nord e sui settori del Centro-Sud, senza fenomeni associati.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà in gran parte stabile, con cielo sereno o localmente nuvoloso. Grazie all’alta pressione, la giornata di oggi trascorrerà con tanto sole sulla gran parte delle regioni fin dalle prime ore del mattino. Si attendono, tuttavia, foschie anche dense o locali nebbie in banchi lungo il corso del Po, oltre che sulle valli interne e sulle pianure di Toscana, Lazio e Umbria. Previste, inoltre, maggiori ed estese velature sul Centro-sud peninsulare e sulle regioni orientali del Nord.

Nord

Per la giornata di oggi sono previste condizioni tempo stabile su buona parte del Nord. Per effetto dell’alta pressione, il tempo sarà in prevalenza asciutto e cielo generalmente soleggiato su buona parte delle regioni. Al mattino, tuttavia, sono attese nebbie e previsti maggiori addensamenti, lungo il corso del Po e i settori interni.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, la giornata di oggi sarà caratterizzata prevalentemente da tempo stabile. Per effetto dell’alta pressione, il tempo sarà asciutto e in gran parte soleggiato sulla maggior parte dell’area peninsulare. Saranno tuttavia previste nubi più intense soprattutto al mattino sui settori interni appeninici, senza però possibilità di fenomeni associati.

Sud e Sicilia

Per la giornata di oggi il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato anche al Sud. Sono tuttavia previsti alcuni annuvolamenti sulle zone interne e sui rilievi centrali. Cielo molto più nuvoloso, invece, sulla Sicilia orientale e meridionale, sempre però in contesto asciutto e privo di fenomeni associati.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano in calo sulle aree alpine centroccidentali, entroterra sardo, Puglia salentina e Basilicata ionica. Si registra invece un lieve aumento su Veneto, Friuli-Venezia Giulia e sulla dorsale appenninica centromeridionale. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, questi sono in lieve aumento su Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto settentrionale, area friulana e sui rilievi abruzzesi e del Meridione. Non si registrano variazioni significative, invece, sul resto del Paese.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente deboli settentrionali con residui locali rinforzi su Puglia centromeridionale, Calabria ionica e Sicilia orientale. Previsti invece deboli orientali sulla Sardegna e variabili sul resto del Paese.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno localmente molto mossi il mare e il canale di Sardegna, mosso lo Ionio, e da poco mosso a mosso lo stretto di Sicilia. Saranno generalmente poco mossi, invece, i restanti bacini italiani.