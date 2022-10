Meteo OGGI venerdì 7 ottobre | Prevalenza di nubi al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 7 ottobre. Il tempo risulterà stabile e asciutto. Prevalenza di nubi e cielo coperto al Centro-Sud, senza tuttavia possibilità di fenomeni associati.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà in gran parte stabile, con cielo sereno o localmente nuvoloso. Grazie all’alta pressione, la giornata di oggi trascorrerà con ampi sprazzi di sereno sulla gran parte delle regioni fino a sera. Si attendono, tuttavia, locali nebbie in banchi soprattutto durante le prime ore del mattino lungo il corso del Po, sulle valli interne e sulle pianure centrali. Previsto, inoltre, qualche locale debole piovasco sulle aree prealpine, in diradamento però nel corso del pomeriggio. Nuvolosità maggiore prevista anche al Centro-Sud, sempre però in contesto asciutto.

Nord

Per la giornata di oggi sono previste condizioni tempo stabile su buona parte del Nord. Per effetto dell’alta pressione, il tempo sarà in prevalenza asciutto e il cielo generalmente soleggiato su buona parte delle regioni. Al mattino, tuttavia, sono attesi di banchi di nebbia sulle zone pianeggianti, soprattutto quelle centro-occidentali. Maggiore nuvolosità attesa sulle aree prealpine, con possibilità di qualche debole piovasco associato in diradamento, però, a partire dalle ore pomeridiane.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, la giornata di oggi sarà caratterizzata prevalentemente da tempo stabile. Per effetto dell’alta pressione il tempo sarà asciutto, tuttavia il cielo si presenterà fin dal mattino molto nuvoloso o coperto su buona parte dell’Abruzzo e del Molise, oltre che sulle aree più interne del Lazio. Nuvolosità irregolare, inoltre, prevista su Toscana, Umbria e sulla Sardegna meridionale.

Sud e Sicilia

Per la giornata di oggi il tempo sarà prevalentemente stabile e asciutto anche al Sud. Sono tuttavia previsti alcuni estesi annuvolamenti fin dal mattino, che copriranno il cielo di Campania, Basilicata e gran parte della Puglia, oltre che della Calabria settentrionale. Per quanto riguarda la Sicilia, invece, previsto per buona parte della giornata un ampio soleggiamento con cielo sereno.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano al Sud peninsulare, mentre rimangono generalmente stazionarie sul resto delle nostre regioni. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, questi sono in diminuzione sulle Alpi e sugli Appennini centrosettentrionali, oltre che sulle regioni ioniche peninsulari. Rimangono invece stazionari valori massimi sul resto sul resto del Paese.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente deboli settentrionali con residui locali rinforzi su Puglia centromeridionale, Calabria ionica e Sicilia orientale. Previsti invece deboli orientali sulla Sardegna e variabili sul resto del Paese.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e l’Adriatico centromeridionale. Sarà invece mosso lo Ionio, mentre risulteranno poco mossi tutti i restanti bacini italiani.