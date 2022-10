Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, notte fuoco: ritorno di fiamma tra i due?

Non c’è nulla da fare: i sentimenti sono imprevedibili. Questi ultimi, infatti, non possono essere gestiti, né tantomeno controllati o programmati. Possiamo solo lasciare che agiscano, e gioire dei risultati. Questo, stando all’ultimo inaspettato scoop lanciato dalla rivista di Alfonso Signorini, sembra proprio essere ciò che sta accadendo tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker i quali, come tutti ricorderete, hanno annunciato la loro separazione all’inizio del 2022.

Quello in corso, dal punto di vista sentimentale, non è di certo stato un anno fortunato per alcune delle coppie storiche del mondo dello spettacolo. Tra i personaggi che si sono detti addio, non possiamo di certo non menzionare Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi i quali, con il loro amore, hanno fatto sognare l’Italia intera.

Michelle e Tomaso hanno iniziato la loro relazione nel 2011. Le loro due figlie, Sole e Celeste, sono nate rispettivamente nel 2013 e nel 2015; nel 2014, invece, la coppia è convolata a nozze. La conduttrice e l’imprenditore, dunque, hanno vissuto in armonia per undici lunghi anni, ma nonostante ciò, nel mese di gennaio 2022, tramite un comunicato rilasciato all’Ansa, hanno annunciato la fine del loro matrimonio.

La speranza di un ritorno di fiamma tra i due non si è mai spenta, né tra l’opinione pubblica né tra alcuni amici della coppia e, forse, è proprio ciò che sta accadendo in quest’ultimo periodo. Ecco, a tal proposito, quanto scoperto dalla rivista Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Avvistato: Tomaso Trussardi sotto casa di Michelle Hunziker

“Clamoroso ritorno di fiamma: Tomaso Trussardi ha trascorso la notte a casa di Michelle Hunziker. Tra i due l’amore sta rinascendo“, si legge nella didascalia del post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del settimanale Chi inerente al numero attualmente in edicola. Tra le pagine della rivista di Alfonso Signorini, infatti, è possibile vedere le foto scattate dai paparazzi che ritraggono l’imprenditore salire nell’appartamento della conduttrice. Che stesse succedendo qualcosa tra Tomaso e Michelle, Chi lo aveva già ipotizzato alcune settimane fa, ma ora, foto alla mano, sembra che a riguardo non ci siano più dubbi. Per il momento, però, i diretti interessati non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo. Per saperne di più, non ci resta che aspettare.

Lasciarsi il passato alle spalle

Perdonare e lasciarsi il passato alle spalle in nome dell’amore sono due cose che non sempre è possibile fare, ma quando si può, e corrisponde al valore di entrambe le parti, è giusto riprovarci. E ciò che sembra, a tal proposito, è che tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker sia in corso un riavvicinamento, cosa che, oltre alla rivista Chi, avevano ipotizzato in molti.

Tramite una Ig story pubblicata sul suo profilo ufficiale, infatti, anche l’esperta di gossip Deianira Marzano si era detta abbastanza certa che la coppia, prima o poi, sarebbe tornata insieme, così come lo era anche Vittorio Feltri, noto giornalista e amico di Tomaso.