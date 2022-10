La “vera” Meghan Markle raccontata dallo staff reale: “Prevaricatrice e arrogante”

Continuano a trapelare voci su Meghan Markle ed i rapporti con la Famiglia Reale, in questo caso con lo staff, ecco quali sarebbero le accuse rivolte nei confronti della Duchessa per i suoi atteggiamenti quando si trovava a Buckingham Palace.

Una guerra aperta iniziata anni fa, quando l’ex attrice si era legata ad Harry, secondogenito dell’allora erede al trono Carlo e dell’indimenticata Lady Diana. Un periodo tormentato per la coppia al Palazzo Reale, culminato con la decisione di lasciare Londra.

Da quando si sono trasferiti Oltreoceano si sono rincorse le indiscrezioni su cosa sia accaduto tra i Duchi ed il resto della Royal Family, ci ha poi pensato in modo pubblico la stessa Markle a chiarire alcuni aspetti della loro fuga nell’intervista ad Oprah Winfrey.

In particolare vi erano state accuse di razzismo, ma anche dall’altra parte gli atteggiamenti della Duchessa non sono stati particolarmente apprezzati, e quando la coppia è tornata a Londra per alcuni eventi e poi per i funerali della Regina Elisabetta, l’ex attrice non è stata particolarmente apprezzata e gradita per la sua presenza al Palazzo.

Gli ultimi fatti

A rincarare la dose sui rapporti tesi tra le parti, ci ha pensato il giornalista del Times Valentine Lowe, il quale da alcune settimane ha anticipato diversi temi del suo libro sulle vicende di corte, intitolato Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown.

Il libro tratta, come si evince dal titolo in inglese, il potere nascosto dietro la corona ed è in uscita a partire dal 6 ottobre. Molto spazio è dedicato ai Duchi di Sussex, ma l’ultima voce riguarda il narcisismo di Meghan Markle raccontato da alcuni componenti dello staff, almeno secondo Valentine Lowe.

Quali atteggiamenti sono stati descritti

Secondo quanto inserito nel libro, la moglie di Harry avrebbe pianificato la fuga da Buckingham Palace sin dall’inizio, tanto da risultare altezzosa con lo staff della Famiglia Reale per rendersi indisponente e rendere realizzabile il suo piano.

Anche Harry era però diventato intrattabile con lo staff, questo quanto trapelato nel libro prossimo in uscita su Meghan Markle ed i suoi atteggiamenti, in attesa di altri aneddoti sulle persone in questione.