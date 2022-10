Ilary Blasi e lo sfottò per Totti | Davanti alla vetrina dei Rolex fa il video e poi…

La conduttrice sfida Francesco provocandolo su Instagram su una questione sulla loro separazione che ha fatto parecchio parlare. Il web si divide e c’è chi chiama Ilary: “genio”.

C’è chi insinua che quella di Ilary sia stata una risposta alle foto pubblicate durante il compleanno di Totti insieme a Noemi Bocchi.

Chi al contrario elogia Ilary per la sua forza e il modo geniale per rispondere agli attacchi dell’ex marito.

In ultimo chi non si stupisce più di tanto perché Ilary dal momento della separazione, ha sempre risposto con il sorriso. Ma cosa ha fatto la Blasi per scatenare il web?

Ilary Blasi e lo sfottò per Totti. E lo tagga anche

Oggi, Diva e Donna ha pubblicato una foto che ritrae Totti e Noemi insieme in un ristorante, dove appaiono felici e rilassati a festeggiare il compleanno dell’ex capitano. Con loro anche i due figli di Francesco e Ilary, Chanel e Cristian. . Il locale è lo stesso luogo in cui Francesco aveva fatto la sua proposta di matrimonio a Ilary. Sembra quindi che la foto che sta facendo il giro del web in queste ore. abbia infastidito la conduttrice tv. Ora ci sono delle prove concrete. È passata solo qualche ora e Blasi ha condiviso un video in cui appare di fronte a un negozio di Rolex. Si ferma, inquadra bene la vetrina e poi fa l’occhiolino e con la mano il gesto come per dire: “Li ho presi io“. Il tutto sorridendo. Ma non è finita qui.

Ha voluto chiaramente attirare l’attenzione di Totti, visto che l’ha taggato insieme a Striscia la notizia e Francesca Manzini. Quest’ultima, in queste settimane, interpreta Ilary nella parodia sui Rolex che la riguarda e che sta andando in onda nel corso delle puntate del tg satirico di Canale 5. Manzini ha prontamente risposto alla conduttrice: “Tutto a posto abbiamo restituito la garanzia!”.

L’ironia che ha fatto impazzire il web

Questa divertente scenetta ha fatto impazzire il web tanto che il nome di Ilary è andato subito in tendenza, Anche la giornalista Selvaggia Lucarelli ripostando il video ha voluto dire la sua: “Quell’altro sta lì a partorire strategie aggressive e suicide con i legali, lei lo percula così. Grande @ilaryblasi”

A lei si sono uniti in molti divertiti per la scenetta ma soprattutto per la capacità di Ilary di continuare a ridere anche in questa situazione.