Quattro violenze sessuali in discoteca in una sola notte

Città della Pieve (Perugia): violenza sessuale aggravata dall’utilizzo di sostanze alcoliche verso 4 ragazze.

Perugia. Nella notte tra sabato e domenica scorsi, a Città della Pieve, i carabinieri e i sanitari del 118 sono intervenuti in un locale del luogo. L’intervento è avvenuto in seguito a una chiamata al 112, che sarebbe stata fatta da alcuni amici di una ragazza di vent’anni, che si trovava in forte stato di agitazione.

La donna avrebbe raccontato di essere stata vittima di una violenza sessuale perpetrata ai suoi danni all’interno della discoteca stessa. Ad approfittarsi di lei sarebbe stato un uomo che svolgeva mansioni di gestione/collaborazione e che avrebbe abusato di lei in una stanza del locale.

La ragazza sarebbe stata trasportata al pronto Soccorso dell’ospedale di Perugia, dove sarebbe stata trattenuta per eseguire i dovuti controlli medici. Controlli utili anche a riscontrare i segni della violenza subita. E sarebbero stati proprio i sanitari ad essere i primi con i quali la giovane donna si sarebbe confidata, raccontando nel dettaglio le vicende accadute nella notte tra il sabato e la domenica scorsi.

Secondo quanto riportato dalla ragazza, un uomo si sarebbe avvicinato a lei e l’avrebbe portata in una stanza della discoteca, sebbene lei si trovasse in uno stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di alcol. L’uomo l’avrebbe invitata ripetutamente a bere e l’avrebbe costretta ad avere con lui un rapporto sessuale non consenziente.

Le indagini sono state dai carabinieri e coordinate dal sostituto di turno, nelle ore immediatamente successive al fatto. Sono stati sentiti conoscenti e amici della ragazza, nonché altri clienti della discoteca e sembrerebbe che questi abbiano riscontrato significativamente il racconto della ragazza. Anche altre ragazze, per di più, avrebbero raccontato di essere state oggetto di abusi, quali palpeggiamenti e di altre molestie sessuali, quella stessa notte all’interno del locale, e sempre ad opera dell’uomo.

I militari hanno in seguito rintracciato l’uomo e l’hanno portato nella casa circondariale di Perugia. L’accusa a lui contestata è quella di violenza sessuale aggravata dall’utilizzo di sostanze alcoliche e continuata nei confronti di quattro ragazze. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione insieme ai militari del Norm, in esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Perugia.