Alessandro morto suicida a 13 anni, genitori trovano suo tema mai letto:«Sono vittima di episodi di bullismo»

I genitori di Alessandro, 13enne morto a Gragnano (Napoli), hanno rinvenuto un tema sul suo quaderno, scritto qualche mese prima del suicidio

La storia di Alessandro, 13 anni, morto suicida a Gragnano (Napoli), ha scioccato il nostro Paese: dopo essere stato vittima di bullismo, non è riuscito a reggere alle pressioni di un gruppetto di suoi coetanei e così, si è ucciso.

E ora, i genitori hanno rinvenuto un tema del loro figlio, mai letto, su un quaderno. Un tema risalente ad alcuni mesi fa che è passato inosservato, mai corretto in classe. Come riporta Il Mattino, nel tema, Alessandro era ben chiaro, dicendo esplicitamente di essere «vittima di episodi di bullismo».

Alessandro si è tolto la vita lo scorso 1° settembre, a soli 13 anni, e l’ipotesi è che lo abbia fatto proprio per via dei cyber bulli che da diverso tempo lo perseguitavano. Eppure, da quanto si apprende ora, alcuni mesi prima di togliersi la vita, era riuscito a scrivere e a raccontare quello che stava passando, di cui forse non riusciva a parlare dal vivo con le persone a lui care.

Il tema che i suoi genitori hanno rinvenuto è un po’ come una sorta di “schiaffo” a chi avrebbe potuto ascoltarlo maggiormente, oppure andare oltre. Come ha spiegato il ministro dell’Istruzione, Bianchi, che nei giorni scorsi è stato da quelle parti, «gli adulti devono imparare ad ascoltare di più».

Nel frattempo, le indagini stanno andando avanti sul gruppetto dei presunti cyber bulli. L’ipotesi di reato attualmente è quella di istigazione al suicidio, e in questo contesto sono in sei a essere indagati, di cui quattro minori e due maggiorenni. A questa ipotesi di reato, inoltre, potrebbe andare a sommarsi anche l’accusa di stalking.

E se fosse così, l’elenco delle persone indagate potrebbe aumentare, visto che gli investigatori stanno analizzando i contenuti dei messaggi trovati sui cellulari del ragazzo di 13 anni e anche delle persone indagate.

I genitori di Alessandro sono assistiti dai legali Mario D’Apuzzo e Giulio Pepe. In merito a questo caso si stanno svolgendo indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata e anche dalla Procura dei Minori di Napoli.