Ballando, altro che favoritismi, la confessioni di Biagiarelli: “Temo il giudizio di Selvaggia”

Lorenzo Biagiarelli sarà uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle e teme su tutti la giudice Selvaggia Lucarelli, sua compagna. Le sue parole.

Manca davvero poco all’inizio della nuova stagione del programma cult di Rai Uno, condotto da Milly Carlucci in prima serata, Ballando con le Stelle. Sabato 8 ottobre, infatti, andrà in onda la prima puntata della 17esima edizione.

Al fianco di Milly Carlucci, tornerà il musicista Paolo Belli, mentre tra i giudici, confermatissimi da cinque stagioni, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Il cast è stato svelato tempo fa e, con molta sorpresa, ci sarà il compagno della giornalista Lucarelli.

Stiamo parlando di Lorenzo Biagiarelli, foodblogger ed esperto enogastronomico noto al grande pubblico per aver partecipato a diversi programmi televisivi, su tutti La prova del cuoco e il nuovo show di Antonella Clerici, E’ sempre mezzogiorno.

Le parole di Lorenzo Biagiarelli

Lorenzo Biagiarelli, dunque, continua la sua ascesa nella rete ammiraglia di Viale Mazzini, dal momento che è in onda con Antonella Clerici per tre giorni e parteciperà a Ballando con le Stelle. La notizia, chiaramente, ha fatto molto dibattere social, che temono un “trattamento” di favore per il foodblogger da parte della giuria. Nulla di tutto questo, anzi, lo stesso Biagiarelli ha confermato che chi teme di più nel programma è propria la sua fidanzata, Selvaggia Lucarelli. Nel corso di un’intervista rilasciata a DiPiù Tv, ha spiegato: “Ce la sto mettendo tutta, ma sono agitato. Devo dire, però, che me la sto cavando, ma ho ancora molto da lavorare. Mi ha detto [Selvaggia Lucarelli] che se farò schifo mi darà zero e me lo ha detto senza tanti giri di parole. Mi ha detto che devo dare il meglio di me perché non giustifica”.