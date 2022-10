Kate Middleton, brutte notizie per i suoi genitori | La notizia che ha scosso il Regno Unito

Pare proprio che le cose per la famiglia d’origine di Kate non vadano affatto bene. Carole e Michael Middleton non stanno attraversando un momento semplice. Ecco cosa sta accadendo e perchè c’è preoccupazione.

Kate Middleton: nessuna buona nuova per i suoi genitori

Cosa sta accadendo alla famiglia di Kate? Sono anni che si vocifera circa i grandi traguardi raggiunti grazie all’azienda di famiglia. Ma ora sembra proprio che le cose per loro non vadano affatto bene, I genitori della Principessa del Galles, Carole e Michael infatti sono stati toccati anche loro da una crisi che ha colpito il Regno Unito. Daily Mail ha avuto alcuni informazioni sulla sfera economica della Party Pieces, la società dei genitori di Kate e i dati emersi sono preoccupanti, pare infatti che l’azienda che avuto una una perdita di 285.506 sterline, quasi 330.000 euro.

Dal documento di revisione contabile emerge che «Durante l’anno, l’azienda ha registrato un impressionante aumento del 18% delle entrate al dettaglio nonostante un periodo difficile per i rivenditori del Regno Unito. La perdita al netto delle imposte rappresenta il continuo investimento nei piani di crescita dell’azienda, incluso il lancio di una divisione wholesale e l’apertura di nuovi territori negli Stati Uniti, in Europa e in Medio Oriente».

L’azienda dei genitori di Kate Middlton ha registrato una perdita di quasi 330 mila euro

Poi ancora si legge che: “Nel lungo periodo, dunque, l’idea è quella di crescere e di espandersi. Per ora, però, le cose non vanno benissimo. E i motivi sono ben chiari: «I primi 6 mesi dell’anno sono stati ostacolati da un lockdown nazionale, che ha limitato gli eventi sociali e gli assembramenti».

Le cose per la società dei genitori di Kate non sono affatto rosee, il motivo è la pandemia da Covid e le relative conseguenze, il lockdown e lo stop delle attività. I due non sembrano scoraggiarsi, hanno infatti in cantiere il progetto di espandersi, ma con cautela, cercando di superare questo momento di stallo che d’altronde ha colpito l’intera economia nazionale ed internazionale.