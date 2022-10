Fastweb, la batosta è in arrivo: per gli utenti fino a €3 in più al mese, la situazione è nera

Fastweb ha modificato le sue condizioni contrattuali, cambiandole del tutto rispetto a come le conosciamo noi. Ciò vale a dire che dovremo adeguarci alle nuove normative imposte dal gestore telefonico, e dal momento che siano molto importanti da conoscere, probabilmente dovremo prestare attenzione a ciò che ci verrà proposto adesso. Cosa cambierà nello specifico?

Fastweb ha ufficialmente annunciato una nuova modifica unilaterale delle condizioni contrattuali su alcune offerte tariffarie di rete mobile, che coinvolgerà alcuni già clienti a partire dal 1° novembre 2022. Motivo per cui dal 1° novembre 2022 alcune offerte di rete mobile verranno sostituite con delle offerte che sono disponibili adesso per i nuovi clienti.

Questa nuova variazione implica che su alcuni clienti Fastweb Mobile il costo potrà aumenterà di un importo incluso tra 5 centesimi di euro al mese a 3 euro al mese. Non è sicuramente una bella notizia da ricevere in un periodo come quello di adesso, ma non possiamo farci molto se il gestore telefonico ha deciso di prendere questa scelta. Come si è giustificata la società per spiegare il cambiamento?

La lista delle offerte modificate

Fastweb, di tutta risposta, ci fa sapere che: “E’ importante per noi offrirti un servizio eccellente e a prova di futuro, con una tecnologia sempre all’avanguardia e a impatto zero sull’ambiente, dove il nostro costante impegno per garantire qualità e innovazione non scenda a compromessi con le tue aspettative e con la sostenibilità del pianeta. Mantenere questo equilibrio tra innovazione e sostenibilità richiede risorse e il recente aumento dei costi di energia e materie prime fuori dal nostro controllo ha reso ulteriormente complicato garantirti il miglior servizio possibile“.

In ogni caso a partire dal 1° ottobre 2022, tutti i clienti Fastweb coinvolti riceveranno una comunicazione personale in fattura e/o tramite sms e nella propria area personale MyFastweb. Di seguito lasciamo l’elenco di alcune offerte oggetto della modifica contrattuale: