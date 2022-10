L’AeroTaxi next gen è arrivato: fino a 4 persone, full electric e senza il pilota a bordo grazie alla tecnologia di Boeing

Da Wisk Aero arriva il nuovo aerotaxi di sesta generazione completamente elettrico, a quattro posti, che ha ottenuto anche il beneplacito di un colosso come Boeing.

A presentare il nuovo aeroplano l’azienda stessa con un comunicato stampa a dir poco entusiasta rispetto alla nuova “creatura”, un nuovo velivolo inedito a 4 posti a conduzione automatica e completamente elettrica, capace di trasportare fino a 4 passeggeri.

L’aeromobile ha ottenuto anche il via libera della FAA (Federal Aviation Administration) per il trasporto di passeggeri nell’ambito di un servizio di taxi aereo commerciale.

Il nuovo aereo di Wisk Aero è del tutto elettrico

«Wisk Aero è orgogliosa di presentare il nostro aerotaxi di sesta generazione! In qualità di primo taxi aereo eVTOL autonomo, completamente elettrico, a quattro posti, Generation 6 rappresenta il primo candidato in assoluto per la certificazione FAA di un taxi aereo eVTOL autonomo per il trasporto di passeggeri.

La sesta generazione, la più avanzata al mondo, è progettata per soddisfare e superare rigorosi standard di sicurezza commerciale, rendendolo uno dei sistemi più sicuri nell’aviazione.

Il volo autonomo con la supervisione umana, il design dell’accessibilità leader del settore e un approccio attento all’ambiente rendono il taxi aereo di sesta generazione di Wisk accessibile, conveniente e sostenibile».

Così si legge nella presentazione della Wisk Aero pubblicata a corredo del video di presentazione del nuovo velivolo sul canale ufficiale di YouTube.

Stando a quanto riporta Wisk Aero, la società può raggiungere una velocità di 222 km/h e può volare tra i 750 e i 1200 metri di altezza. L’aeromobile pare avere una autonomia di 145 chilometri completamente in volo elettrico.

La particolarità di questo areoplanino di 6ª generazione è di essere pensato per essere un servizio accessibile a tutti: si pensa infatti di stabilire un prezzo di 3 dollari per il biglietti di ciascun passeggero per ogni miglio percorso. Un miglio equivale a circa 1,6 km.

L’aeroplanino ha sei rotori, ognuno dei quali è dotato di 5 pale che possono inclinarsi sia in verticale che in orizzontale. E ci sono anche sei rotori posteriori costituiti ognuno da due pale che mantengono una posizione verticale fissa.

E come se non bastasse sul velivolo c’è anche posto per una grande cabina che ha spazio anche. per tenere dei bagagli.

Sia The Boeing Company che la Kitty Hawk Corporation hanno deciso di dare sostegno a Aero Wisk e grazie alla sua partnership strategica con Boeing può sfruttare 100 anni di esperienza nello sviluppo di aeromobili. Wisk inoltre è una delle pochissime compagnie specializzate in AAM (Advanced Air Mobility) a perseguire un primo approccio con il volo autonomo.

