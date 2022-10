Ilary Blasi Francesco Totti, guerra legale: fissata data della prima udienza

Francesco Totti ed Ilary Blasi sono pronti per andare in tribunale, è stata infatti fissata la data della prima udienza. Ormai si avvicina il momento della loro separazione ufficiale ed, i fan di entrambi sono caduti nello sconforto. Per mesi hanno sperato che potesse esserci un ritorno di fiamma tra loro, ma non è stato così. Anzi i rapporti tra loro secondo indiscrezioni sarebbero sempre più tesi.

Francesco Totti ed Ilary Blasi, la separazione è sempre piè vicina…

Ilary Blasi e Francesco Totti sono sempre più vicini alla separazione. Stando a quanto riportato dal settimanale Novella 2000 i due si avvicinano alla data fissata per la trattazione della prima udienza utile per la definizione della separazione.

“Il 14 ottobre è prevista la prima udienza in Tribunale…”. Si legge poi sul settimanale che, gli avvocati di Francesco ed Ilary avrebbero provato a trovare un accordo, ma non ci sarebbero riusciti. “Si arriverà ad una battaglia legale lunga e complicata…”.

Ilary Blasi e Francesco Totti ai ferri corti, fissata la data della prima udienza per la separazione giudiziale

Sul settimanale è poi riportato che la Blasi avrebbe avanzato un’imponente richiesta a Francesco, quelladi procedere al dissequestro delle borse, il cui valore si aggirerebbe intorno ai 700.000 euro: “Lei avrebbe chiesto il dissequestro delle borse che lui le avrebbe sottratto…Il valore di aggirerebbe a 700.000 euro…Sarà vero?”.

Novella 2000 ha poi confermato che Francesco Totti ed Ilary Blasi siano tornati a vivere sotto lo stesso tetto, da separati ed il clima sarebbe assai teso: “L’ex capitano della Roma deve fare i conti con una coinquilina impegnativa…” . I due avrebbero preso questa decisione solo per i loro figli. Stando ad alcune indiscrezioni in realtà i due ex coniugi avrebbero convissuto già mesi fa nella stessa casa ma da separati. Ora, stando ai rumors i rapporti tra loro sarebbero assai tesi e ci sarebbe tanta conflittualità.