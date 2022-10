In Grecia mordono fame e povertà: la carenza alimentare si fa sentire

L’Autorità statistica ellenica (Elstat) ha diffuso i dati sulla sicurezza alimentare in Grecia per l’anno 2021.

Emergono alcuni dati poco rassicuranti sulla quantità di persone che denunciano uno stato di carenza alimentare grave o moderata. Ma non manca chi non mangia affatto o deve saltare i pasti.

In Grecia circa 620 mila persone (il 6,2% della popolazione greca) si trovano in una condizione di insicurezza alimentare grave o moderata. Ciò vuol dire che questa parte della popolazione fatica ad avere accesso, per ragioni economiche, a un’alimentazione stabile. A diffondere il dato – riferito all’anno 2021 – è stato l’Elstat, l’Istituto di statistica greco.

Sempre stando allo studio dell’ente di statistica, quasi il 12% (11,9%) della popolazione, vale a dire poco più che un milione di persone, ha timore di non avere abbastanza cibo per soddisfare le proprie esigenze. Anche sul versante della varietà alimentare c’è poco da stare allegri per il 12,6% dei greci, che mangiano solo alcuni tipi di cibo. C’è poi un 11,4% che non ha accesso a un’alimentazione sana e nutriente.

In crescita povertà e esclusione sociale

Ma non sono gli unici dati allarmanti. Già qualche anno fa un articolo del New York Times si era occupato della crescente fame dei bambini in Grecia. Dall’indagine di Elstat emerge anche che il 2,7% non mangia affatto in giornata, il 3,5% della popolazione intervistata era affamata e non aveva mangiato., il 3,2% dice di essere a corto di cibo il 6,2% è costretto a saltare un pasto. In conclusione, secondo l’Authority statistica greca più del 7% delle famiglie greche denuncia una bassa o bassissima sicurezza alimentare (bassa per il 5% delle famiglie, bassissima per il 2,7%).

Una famiglia, spiega l’Eistat, sperimenta un livello moderato o severo di insicurezza alimentare quando – durante i 12 mesi precedenti alla ricerca – almeno un membro della famiglia riferisce di dover saltare un pasto, di mangiare meno del dovuto, di aver finito il cibo, di essere affamato ma di non aver mangiato, di non aver mangiato per una giornata intera a causa della mancanza di denaro o di altre risorse per ottenere cibo. Mentre una famiglia sperimenta invece livelli severi di insicurezza alimentare quando almeno uno dei componenti del nucleo famigliare dichiara di non aver mangiato per una giornata intera per mancanza di denaro o di altre risorse, sempre nei 12 mesi precedenti all’intervista.

Nelle settimane Eurostat aveva fornito altri dati preoccupanti sulla situazione sociale della Grecia. Uno studio mostrava come il 28% della popolazione greca fosse a rischio di povertà o esclusione sociale. Peggio, nell’Eurozona, stanno solo Romania e Bulgaria.