Il serial killer che sta terrorizzando la California: su di lui pende una taglia, ecco come agisce [VIDEO]

Un killer spietato, entrato in azione, la prima volta, il 10 aprile 2021. Sta terrorizzando la California. Secondo quanto riscontrato fino ad ora dagli inquirenti, il killer potrebbe muoversi in modo casuale.

Il primo attacco è avvenuto ad Oakland, poi c’è stata una donna afroamericana e quindi tutta una serie di delitti avvenuti sempre di notte o all’alba.

La polizia è sulle tracce di una persona che, secondo quanto analizzato fino ad ora, avrebbe una «una missione». Una missione di morte, queste le parole degli investigatori che da piu’ di un anno ormai sono sulle tracce di uno spietato serial killer. Non si sa ancora nulla di lui, solo che agisce in modo feroce e letale. Il primo attacco connesso a lui risale al 10 aprile di un anno fa, a Oakland. La vittima un ispanico di 40 anni, ucciso in strada.

Serial killer in California: ecco come agisce

Un altro tentativo di attacco solo sei giorno dopo a Stockton, una donna afroamericana che pero’ riesce a scappare. Questo errore forse fa vacillare il killer e per qualche tempo si ferma. Arriva l’estate e i primi di luglio torna ad agire fino agli ultimi di settembre, nuovamente a Stockton: uccide cinque persone di età compresa tra i 21 e i 54 anni, di diverse etnie.

Quattro di loro vengono freddate mentre si trovano per strada, il quinto invece viene ucciso all’interno dell’auto. Tutti i delitti avvengono o di notte, oppure all’alba. Lo scopo non è la rapina, non sono emersi dalle indagini dettagli in questo senso, nemmeno atti di violenza prima dell’omicidio stesso. Il modus operandi che tiene insieme tutte queste morti è uno: uccide sempre con la pistola. Secondo le indagini non vi sono nemmeno connessioni tra le vittime, ed è stato dunque concluso che, probabilmente vengano scelte in modo casuale.

La taglia da 125mila dollari

Le autorità hanno diffuso lunedì un video, in cui si vede una figura vestita di scuro, con il viso coperto da una mascherina. Non è detto che si tratti del killer, è stato semplicemente segnalato come «una persona di interesse». Potrebbe essere lui, oppure essere una persona che si trovava nella zona in cui sono avvenuti questi tremendi fatti. Insieme alle immagini è stata anche offerta una taglia di 125mila dollari. Come sempre in questi casi – gli Stati Uniti vantano un triste record di serial killer – dopo la taglia sono arrivate moltissime segnalazioni, ora toccherà agli investigatori analizzarle, sperando di poter raccogliere almeno una manciata di informazioni utili per poter individuare il sicario.