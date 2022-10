La rivolta dei soldati russi contro l’esercito – VIDEO

Condizioni disumane per i militari spediti al fronte a combattere la guerra di invasione in Ucraina. Da quanto è iniziato il conflitto, si stima che la Russia abbia perso almeno un terzo dei soldati inviati.

Sono circa 500 gli uomini dell’esercito russo che hanno messo in piedi una protesta per la loro condizione in alcuni video diffusi su Twitter e ripostati consigliere del ministro dell’Interno ucraino Anton Gerashchenko. I soldati scendono dal treno nella regione di Belgorod e lamentano di non essere stati ancora assegnati a una divisone, di essere mal equipaggiati e malati.

“Gli ufficiali ci trattano come animali” “Abbiamo armi degli anni ’70 e ’80” “Stiamo mangiando solo quello che ci siamo portati da casa” e “Abbiamo già speso un sacco di soldi” urlano nel video. Dicono che la maggior parte di loro è malata e ha freddo, non hanno cibo adeguato, poche armi, sono privi di elmetti e giubbotti anti-proiettile e in più vivono sotto la pioggia costante. In molti dicono di essere del tutto privi di addestramento militare.

Le definiscono “condizioni bestiali” ma è la situazione in cui si trovano da quando Vladimir Putin ha chiesto la mobilitazione di 300mila riservisti da inviare al confine con l’Ucraina per sostenere l’esercito. Ma dopo una settimana di questa vita si stanno ribellando e protestano contro i vertici militari colpevoli di tradimento. Non è noto chi sia l’autore del video ma sulle loro giacche si notano i simboli dei mercenari Wagner.

