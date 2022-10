Strage in asilo nido, ex poliziotto irrompe e uccide 23 bambini

Strage in un asilo nido della Thailandia: un uomo irrompe e uccide almeno 23 bambini. “Ha iniziato a tagliargli la testa con un coltello”, poi scappa e apre il fuoco contro moglie e figlio.

È strage in un asilo della Thailandia. Secondo quanto viene riportato dai media esteri, un ex agente di polizia ha fatto fuoco presso la scuola raggiungendo a morte almeno 23 bambini. In tutto le vittime sarebbero 35, compresi sua moglie e suo figlio. Dopo aver commesso la terribile sparatoria, l’uomo si sarebbe infine tolto la vita con la stessa arma.

Come riportato da Al Jazeera, l’episodio è avvenuto nella città di Uthai Sawan, nel nord del Paese asiatico. L’uomo si chiamerebbe Panya Kamram, e pare che fosse stato licenziato lo scorso anno. Nel frattempo, l’ospedale cittadino ha lanciato un appello urgente, chiedendo a quanti più possibili donatori di sangue di farsi avanti.

“Ha iniziato a tagliare la testa ai bambini con un coltello”

Dramma nella provincia di Nong Bua Lamphu, nel nord-est della Thailandia. Si contano almeno 35 vittime, a seguito della strage perpetrata da un ex poliziotto che, armato di fucile, pistola e coltello, ha dato sfogo alla sua terribile follia omicida. Il tutto si sarebbe verificato verso le ore 12:30 di oggi. A bordo di un pick up bianco, l’uomo avrebbe raggiunto un asilo nido di Uthai Sawan, una cittadina a 500 km a nord-est della capitale Bangkok, e facendo irruzione avrebbe ucciso almeno 23 bambini. Secondo quanto spiegato dal capo della polizia Jakkapat Vijitraithaya, l’uomo si sarebbe fatto strada in una stanza chiusa a chiave, dove in quel momento dormivano i piccoli.

Panya Khamrab, 34enne, avrebbe parcheggiato dapprima la sua auto fuori al cortile, poi avrebbe ucciso a colpi di pistola il personale che stava mangiando poco lontano. Subito dopo, il killer avrebbe sfondato la porta chiusa con una serie di calci, avrebbe fatto irruzione e se la sarebbe presa con i bambini presenti nell’asilo. “Ha iniziato a tagliare la testa ai bambini con un coltello“, ha raccontato Jakkapat in conferenza stampa.

Circa 30 bambini erano all’interno dell’asilo quando l’uomo armato è entrato verso l’ora di pranzo. “L’uomo ha sparato per la prima volta a quattro o cinque membri del personale, inclusa un’insegnante incinta di otto mesi“, ha spiegato il funzionario distrettuale, Jidapa Boonsom.. “All’inizio la gente pensava che fossero fuochi d’artificio… È un fatto davvero scioccante. Sono stati uccisi così tanti bambini, non ho mai visto niente di simile”.

Dopo aver commesso il barbaro atto, il 34enne si sarebbe diretto nuovamente verso il suo veicolo, con l’intenzione di far ritorno verso casa. La testimone Paweena Purichan, di 31 anni, stava guidando la sua moto verso il suo negozio quando ha incontrato l’aggressore in fuga. “Guidava in modo irregolare. Sembrava volesse schiantarsi contro gli altri che viaggiavano in strada”, ha detto alle autorità. E infatti, l’aggressore ha prima speronato una moto, poi ha investito due persone, rimaste ferite. “Ho accelerato per allontanarmi da lui. C’era sangue dappertutto“, ha spiegato la donna.

Dopo l’ennesimo attacco, il 34enne è infine giunto a casa, e ha ucciso sia la moglie che il figlio, prima di togliersi a sua volta la vita. Secondo quanto viene riportato, l’uomo era un ex poliziotto che era stato licenziato l’anno scorso dal dipartimento dopo essere risultato positivo a un test-antidroga. Pare inoltre che avesse una forte dipendenza dalle metanfetamine, e che in questo ultimo periodo fosse gravemente “stressato”.

Oltre alle 35 vittime, sarebbero altre 12 le persone rimaste ferite, otto delle quali verserebbero in gravi condizioni all’ospedale. Da una serie di video postati sui social media, è possibile osservare l’orrore: tanti i corpi dei bambini, coperti da lenzuola e immersi in pozze di sangue. Prayut Chan-o-cha, primo ministro tailandese, ha espresso un messaggio di cordoglio e vicinanza alle famiglie colpite dalla tragedia, descrivendo la strage come un evento “scioccante”.