Mia Ceran, arriva l’annuncio clamoroso: “Non vediamo l’ora”

Novità importanti nella vita di Mia Ceran, da poco è arrivato l’ annuncio clamoroso da parte della giornalista e conduttrice tv, la quale non vede l’ora di riunire i componenti della sua famiglia insieme al nuovo arrivato.

Sul suo profilo social ha infatti annunciato la nascita del suo figlio, a pochi mesi di distanza da quella del primogenito, anche se in quel caso la notizia era stata molto meno nascosta, in quanto la conduttrice aveva informato il pubblico di Quelli che il calcio della novità in arrivo.

Una grande soddisfazione, attraverso la quale ha cercato di mantenere la riservatezza per qualche tempo la diretta interessata, avvertendo del lieto evento nelle scorse ore attraverso un’immagine della sua radiografia piuttosto eloquente.

Da capire il sesso del nuovo nascituro della coppia formata da Mia Ceran ed il manager Federico Ferrari, legati da tempo, dopo la nascita di Bruno nell’aprile del 2021, i due accoglieranno una nuova presenza nella loro famiglia.

La sua carriera

Dopo aver trascorso la sua infanzia negli Stati Uniti, sin da giovanissima si occupa di giornalismo, partendo con uno stage nella sede romana della CNN, per poi passare da Mediaset a La7 e poi il passaggio in Rai, laddove avrà modo di cimentarsi anche nel ruolo di conduttrice.

In modo progressivo abbandonerà il mondo del giornalismo per occuparsi di intrattenimento, divenendo co-conduttrice delle ultime edizioni di Quelli che…prima con Nicola Savino e poi insieme a Luca e Paolo. Nelle ultime settimane Rai 2 ha affidato alla Ceran la conduzione del programma pomeridiano Nei tuoi panni.

Le sue parole

Un momento positivo per la carriera di Mia Ceran, a cui si affianca la bellissima notizia della sua seconda gravidanza, gioia condivisa con i suoi seguaci su Instagram, dove ha pubblicato le seguenti parole: “Ciao a te, stai per piombare sulle nostre vite per stravolgerle di nuovo, non vediamo l’ora insieme a Federico, Bruno e Tito“.

Resta da capire, oltre al fatto se sia maschietto o femminuccia, a quale mese di gravidanza si trovi Mia Ceran, la quale si gode il momento di felicità dovuta al secondo nascituro in arrivo per lei ed il suo compagno.