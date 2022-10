Amici di Maria, ex concorrente su Alessandra Celentano: “Spero un giorno…”

Svolta importante per la carriera di una ex concorrente di Amici di Maria, la quale si è espressa nei confronti dell’insegnante Alessandra Celentano, ecco cosa ha rivelato la diretta interessata nell’ultima intervista concessa.

Si tratta di Cosmary Fasanelli, tra le concorrenti della scorsa edizione del talent condotto da Maria De Filippi, arrivata vicina alla fase finale del programma, per lei la strada verso il serale si è chiusa a pochi passi dal suo obiettivo.

Il riscatto è però avvenuto nel giro di pochi mesi, quando è stata scelta da Antonio Ricci come una delle due veline della corrente edizione di Striscia la Notizia, districandosi nelle prime puntate insieme ad Anastasia Ronca.

Una grande soddisfazione per lei poter ballare sul bancone di uno dei programmi maggiormente seguiti dal pubblico italiano, arrivata a soli 21 anni per la brinidisina, in una carriera dove oltre al ballo si era dedicato al mondo della moda e dello spettacolo, finendo tra le finaliste nel 2019 di Miss Italia.

La sua esperienza tv

A Mediaset il suo volto non è nuovo, in particolare nei programmi televisivi di Maria De Filippi si era ritrovata nel corpo di ballo, come a C’è posta per te ed a Tu si que vales, ma la sua prossima esperienza di certo potrebbe rappresentare una svolta nella sua carriera.

Durante il suo percorso ad Amici ha avuto modo di conoscere il cantante Alex con cui si è legato per qualche tempo, ma poco dopo il termine della loro avventura nel talent si sono lasciati. In seguito, la Fasanelli ha instaurato un rapporto sentimentale con un altro ex concorrente di Amici, vale a dire il ballerino Nunzio Stacampiano, con il quale sta insieme tuttora.

Le sue parole sul passato

Hanno fatto scalpore le parole della Celentano sulle capacità di alcune ballerine delle passate edizioni del programma, ritenendole al massimo protagoniste come veline, sembrava chiaro il riferimento a Cosmary Fasanelli, ma ci ha pensato la diretta interessata a spegnere il fuoco.

Tramite un’interivsta al settimanale Chi, Cosmary Fasanelli in merito alla vicenda delle esternazioni di Alessandra Celentano ha dichiarato: “Con lei ho avuto un bel rapporto, non mi ha mai detto frasi del genere e per una ballerina tv diventare velina è il ruolo più ambito. Penso di esserle piaciuta e spero mi possa vedere e magari un giorno poterla di nuovo incontrare“.