Carlotta Mantovan torna in Rai dopo oltre 3 anni: ecco dove la vedremo

Sabato 8 ottobre, finalmente, avremo modo di assistere alla prima puntata della diciassettesima edizione di Ballando con le stelle. Per il debutto è già tutto pronto, ed è in serbo anche una sorpresa molto, molto speciale. In qualità di ospite speciale, infatti, sarà presente Carlotta Mantovan la quale, come tutti ricorderete, è stata la moglie di Fabrizio Frizzi fino al giorno della prematura scomparsa del conduttore.

Nonostante sia trasmesso dal lontano 2005, Ballando con le stelle continua a essere uno dei programmi preferiti dai telespettatori italiani. Al timone del talent, anche per questa diciassettesima edizione, troveremo sempre lei, Milly Carlucci, l’indiscussa padrona di casa fin dall’esordio della trasmissione.

Da sabato 8 ottobre, i nuovi concorrenti in gara si sfideranno a suon di passi di danza accompagnati da ballerini professionisti. Lo scopo del programma è arrivare alla puntata finale mettendo in gioco tutto il proprio talento e le proprie abilità nell’arte della danza, in modo da poter decretare il vincitore.

Il cast di quest’anno prevede la presenza di personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, da Gabriel Garko, a Paola Barale, fino ad arrivare a Iva Zanicchi e molti altri. Alcune recenti indiscrezioni, inoltre, hanno rivelato la presenza di una ballerina speciale, ospite d’onore della prima puntata di Ballando con le stelle 2022. Si tratta di Carlotta Mantovan, ex modella, conduttrice e vedova di Fabrizio Frizzi.

Carlotta Mantovan sul palco di “Ballando”

Stando a quanto rivelato da TvBlog, Carlotta Mantovan tornerà in tv in qualità di “Ballerina per una notte” nel corso della prima puntata di Ballando con le stelle prevista per sabato 8 ottobre. Che Milly Carlucci abbia voluto proprio Carlotta come ospite d’onore non è di certo un caso. Milly, infatti, era una grande amica di Fabrizio Frizzi il quale, oltre a rappresentare un simbolo delle reti Rai, ha anche partecipato a una delle prime edizioni del talent, in coppia con la ballerina Samanta Togni.

Una nuova vita

Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi si sono incontrati per la prima volta nel 2002, anno in cui l’ex modella ha partecipato a Miss Italia. Il conduttore di tale edizione del concorso di bellezza era proprio Frizzi e, da allora, i due non si sono mai più lasciati. Nel 2013, Fabrizio e Carlotta sono diventati genitori della loro unica figlia, Stella; l’anno successivo, invece, si sono uniti in matrimonio. Il loro amore li ha tenuti uniti per circa sedici anni, fino al 26 marzo 2018, giorno della morte del celebre conduttore.

Secondo alcune indiscrezioni, sembra che attualmente Carlotta si sia allontanata dal mondo dello spettacolo, e che si sia trasferita all’estero insieme alla sua bambina, dove ama trascorrere il suo tempo circondata dalla natura e dai cavalli.