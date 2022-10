Gasperini non si nasconde ed esce allo scoperto senza troppi giri di parole. Il tecnico dell’Atalanta ha ammesso di essere stato per troppo tempo in silenzio. Ecco perché.

Dire che l’Atalanta sia stata fin qui una delle rivelazioni più importanti dell’anno rappresenterebbe una sorta di ovvietà ma anche di piccolo errore. Questo perché gli uomini di Giampiero sono in realtà da più di un lustro una delle realtà più nobili e importanti della nostra Serie A, alla luce di un percorso di crescita catalizzato proprio dal mister ex Inter e Genoa, coadiuvato da una condivisa visione con il club e la famiglia Percassi tutta.

Inutile nascondere alcuni attriti del passato ma ancora più sbagliato sarebbe il non dire che questi siano stati totalmente superati, come emerso anche da un cammino in campionato a dir poco importante fino a questo momento.

Con la vittoria di domenica pomeriggio contro la Fiorentina i nerazzurri hanno corroborato la posizione in classifica, continuando ad occupare la cima di una classifica che attualmente sta registrando l’assenza di Juventus e Inter nelle zone più nobili, felicemente rimpiazzate da rivelazioni come l’Udinese e da una compagine orobica fino a questo momento forte quanto continua.

Nemmeno la pausa delle Nazionali ha infatti generato preoccupazioni o lenito concentrazione, come emerso anche dalla vittoria di cui detto sopra, rinvigorente la prestazione e il trionfo capitolino due settimane fa contro Mourinho.

Gasperini non si nasconde e rivela: “Sono stato zitto fino ad oggi”

Come si diceva, l’Atalanta non è certo una rivelazione ma è altrettanto giusto ricordare come Muriel e colleghi fossero reduci da un percorso in campionato tutt’altro che nobile lo scorso anno e conclusosi senza alcun piazzamento europeo.

Dopo la delusione iniziale, il congedo annuale dalle coppe continentali sta rappresentando paradossalmente una sorta di vantaggio, garantendo ai bergamaschi maggior tempo per pensare e organizzare le partite italiane. Proprio in uno dei momenti migliori della stagione, però, mister Gasperini è voluto tornare sul passato, così commentando alcune vicende dello scorso anno.

“Solo con la Fiorentina, nelle tre partite del 2021-2022, 2 rigori inventati contro, 2 gol regolari annullati e 1 irregolare concesso alla Fiorentina nella sfida di Coppa Italia – sottolinea -. Per questo ero stato zitto tre-quattro mesi prima delle partite, sono denunce che portato avanti da solo. Ed essere primi adesso è una bella soddisfazione, dà una energia e motivazioni incredibili, una maglia rosa tenuta da otto partite“. Questo l’annuncio di Giampiero dopo l’imposizione firmata Ederson sui Viola di Vincenzo Italiano.

Una sorta di modalità per compattare e caricare ancor di più l’ambiente, seguita da encomi rivolti ai nuovi arrivati ma anche alla squadra tutta, ormai solida realtà di un campionato che, anche se non ammesso dai diretti interessati, proveranno a vincere a tutti i costi.