Ranieri rivela un episodio incredibile: quello che fece Mourinho è da brividi

Claudio Ranieri è tornato a parlare e lo ha fatto raccontando un retroscena su José Mourinho che ha lasciato tutti a bocca aperta: ecco cosa ha detto.

Così come lo Special One, Ranieri ha allenato nella sua carriera sia l’Inter che la Roma e adesso è in attesa di una nuova sfida stimolante per rimettersi in gioco.

Tra la gloriosa schiera di tecnici italiani che rimarranno nella storia del calcio non si può dimenticare certamente Claudio Ranieri. Le sue fortune però, a differenza di molti altri, sono arrivate fuori dall’Italia e precisamente in Premier League con il Leicester. Con le Foxes riuscì a vincere la Premier League nel 2016, compiendo una delle imprese più grandi mai viste in questo sport.

Dopo la breve esperienza al Watford conclusa a gennaio 2022, Ranieri è rimasto svincolato ma nonostante i 70 anni compiuti non ha nessuna intenzione di dire addio alla panchina. Sulle sue tracce c’era la Sampdoria che, dopo l’esonero di Giampaolo, aveva pensato a un suo ritorno dopo la positiva esperienza tra il 2019 e il 2021. Il tecnico romano ha però gentilmente rifiutato, lasciando la strada spianata per l’arrivo dell’ex giocatore dell’Inter Dejan Stankovic.

Proprio la squadra nerazzurra è stata l’ultima battuta in campionato dal grande ex José Mourinho. La sua Roma, grazie a una prestazione gagliarda, è riuscita a sbancare San Siro grazie ai gol di Dybala e Smalling. Ranieri ha voluto fare i complimenti allo Special One per questo successo, svelando poi un clamoroso aneddoto di qualche anno fa che coinvolse entrambi.

Quella conferenza stampa fece il giro del mondo: ecco il gesto del tecnico portoghese

José Mourinho è stato senza dubbio uno degli allenatori più influenti degli ultimi anni. I suoi successi sono sotto gli occhi di tutti e le sue conferenze stampa hanno fatto il giro del mondo per la schiettezza e l’ironia unica che lo contraddistinguono. Ranieri ha ricordato però un episodio nel quale lo Special One mostrò tutto il suo rispetto per una persona che con la sua squadra aveva compiuto un’autentica impresa.

“Ora è un grande amico e fu molto carino quando il Leicester mi esonerò. Ricordo che si presentò in conferenza stampa con la tuta che portava le mie iniziali e quel giorno disse che avevo scritto la storia più bella di sempre“.

Un gesto che Ranieri non dimenticherà mai e di cui gli sarà sempre riconoscente. D’altronde vincere la Premier League, il campionato più difficile al mondo, con una squadra che doveva giocare per salvarsi è un qualcosa che difficilmente potrà replicarsi in futuro.