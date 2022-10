Bimba rapita ritrova la sua vera famiglia dopo 53 anni

Era stata “adottata” da una famiglia in Canada che in realtà l’aveva sottratta ai suoi veri genitori. Dopo avere scoperto la verità, l’appello sul Facebook del marito a cui hanno prontamente risposto i fratelli, nonostante la donna vivesse dall’altra parte del mondo.

Era scomparsa quando aveva appena quattro anni, ora Susan Gervaise ha ritrovato i suoi fratelli dopo 53 anni di bugie. Una storia incredibile e commovente che ha diviso una famiglia ai poli opposti del pianeta e che è un vero e proprio caso mediatico che sta facendo il giro del mondo.

Susan doveva andare insieme ai suoi familiari al parco divertimenti di Disney World a Orlando, in Florida. E’ il 1969 ma durante il viaggio per giungere alla destinazione della vacanza, la bambina scompare. A rapirla sono stati degli amici della sua famiglia i quali hanno finto di adottare la piccola tenendola con sé per una vita divisa tra Canada, Australia e Nuova Zelanda.

La bimba doveva andare in vacanza con la coppia di amici i quali promisero di riportarla poi in Inghilterra. La donna consegnò loro il certificato di nascita di Susan per farla aggiungere al loro passaporto ma non non tornò mai a casa. “All’epoca, per portare un bambino all’estero, bastava il permesso di un genitore ed il certificato di nascita“ ha spiegato.

Susan ha creduto di essere stata rinnegata dalla sua famiglia originale e racconta “Ho vissuto con la comunità itinerante ed ho avuto una vita amorevole in cui ero viziata“. La coppia di rapitori è poi deceduta quando aveva appena 10 anni. “A oggi, non so come mai la polizia non fosse stata coinvolta. Forse perché mia mamma aveva dato il permesso ed il mio certificato, ed eravamo spesso dati in affidamento. Anche dopo essersi trasferita, so che mia mamma tornava spesso alla canonica per cercarmi“ continua nel suo racconto.

ECCO SUSAN!

Oggi Susan vive in Australia e dopo decenni di ricerche si è finalmente rivelata l’incredibile verità, scoprendo che la finta famiglia non aveva mai davvero ricevuto nessun certificato di adozione. Il marito ha lanciato un appello su Facebook per ritrovare la sua vera famiglia e grazie al potere di Internet, dopo nemmeno mezz’ora dalla pubblicazione del post, ecco che si fanno avanti due fratelli di a Pontefract, nel West Yorkshire nel Regno Unito, i quali dicono che potrebbero essere loro i familiari di Susan.

A seguito delle verifiche, ecco ritrovata la sua vera famiglia e la scoperta del suo vero nome: Susan Preece. La madre purtroppo è deceduta 8 anni fa e non ha potuto riabbracciarla ma la verità è finalmente venuta a galla. Susan oggi si occupa di beneficienza all’Istituto Fresh Start Mission insieme al marito ed è nonna di quattro bambini.